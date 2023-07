Vereador Sirineu avalia 1o semestre

como avalia o primeiro semestre de 2023 e projeta o que espera do final do ano. Sirineu é pernambucano e chegou em Sumaré em 2014. Empresário, proprietário de 4 padarias em Sumaré, emprega mais de 100 pessoas.

Primeira vez candidato a vereador, foi o mais votado do PL em 2020, eleito com 1.569 votos para o primeiro mandato (2021/2024)

Candidato a Deputado Estadual em 2022 somando pouco menos de 5 mil votos.

Já no primeiro mandato, ele pode vir candidato a prefeito em 2024. Três dados pesam e podem favorecer a ‘aventura’ de S.A. A cidade deve ter segundo turno em 2024, o grupo do prefeito ainda não tem um candidato ‘fechado’ e o PL é um partido forte que pode dar boa base ao novato.

Leia abaixo a avaliação feita pelo político a pedido do NM.

Sumaré é melhor que muitos anos atrás mas ainda tem muitos desafios, e é preciso enfrenta-los todos. Eu tenho tentado ajudar em tudo o que posso com meu trabalho e dedicação.

Meu trabalho nessa primeira metade do ano foi feito na rua, com as pessoas, acolhendo as demandas, cobrando soluções. Para o final do ano será ainda mais intenso. Nosso time vai trabalhar ainda mais.