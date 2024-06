A Federação Brasil da Esperança, que reúne PT, PV e PCdoB

de Nova Odessa apresenta sua chapa de pré-candidatos no próximo domingo. O evento está marcado para a rua João Adamson, no jardim Fadel, no período da manhã.

Leia + sobre política regional

O PT já teve vereador em Nova Odessa mas faz dois mandatos que não consegue mais eleger representante. O último foi o veterano Marco Pigato, que pode voltar a ser candidato este ano.

Na Federação, o PV elegeu vereadora na última eleição, mas Márcia Rebeschini deixou a legenda e foi para o União Brasil, na base do prefeito Leitinho Schooder (PSD).

Candidato a prefeito em 2020 e comandante do PT da cidade, Thiago Beroco vem candidato a vereador desta vez para puxar votos para o time.

Abaixo a provável lista da Federação com nomes ainda a serem confirmados.

MARCO PIGATO – PT

THAÍS JEREMIAS – PT

OSWALDO PADOVAN – PT

ALAN – PT

LEONÁRIO – PT

DR EDUARDO – PCdoB

ODETE MARTINELE – PCdoB

BELINE – PV

SILVIA – PV

ROSILDA – PV

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP