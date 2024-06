Prefeitura de Americana lança Informativo Socioeconômico 2024

A Prefeitura de Americana lançou, nesta segunda-feira (10), o Informativo Socioeconômico 2024 – ano base 2023, em cerimônia no Auditório Villa Americana, no Paço Municipal.

O estudo foi elaborado pela Secretaria de Planejamento, sob coordenação da socióloga Maria Aparecida Martins Feliciano, com base na sistematização de dados históricos, socioeconômicos, estatísticos e ambientais do ano de 2023, e já pode ser consultado no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br).

“Temos uma equipe de trabalho muito boa empenhada em elaborar políticas públicas em prol da população. Nosso compromisso é com as novas gerações. E esse estudo é de suma importância para entendermos as mudanças que acontecem e os caminhos a seguir”, afirmou o prefeito Chico Sardelli.

“Esse é um documento muito importante para a definição das demandas da cidade e as respectivas políticas públicas que atenderão a essas necessidades”, destacou o vice-prefeito Odir Demarchi.

A cada ano o conteúdo é aprimorado com a inclusão de dados mais detalhados sobre os mais variados assuntos. Essas informações oferecem subsídios para pesquisadores, estudantes, empreendedores e cidadãos, além de auxiliar o poder público na avaliação e programação de políticas públicas.

A socióloga lembrou que o informativo é produzido desde 1985 e que poucos municípios elaboram documentos similares. E elencou algumas constatações. “Americana possui hoje 234.283 habitantes na área urbana e 2.957 na zona rural. O estudo demonstra, ainda, que o envelhecimento da cidade continua se acentuando e, hoje, 18,98% da população tem mais de 60 anos”, disse Maria Aparecida.

As áreas onde ocorrem o maior número de nascimentos são as regiões dos bairros Mathiensen, São Jerônimo e São Luis, enquanto o São Jerônimo e São Vito registram o maior número de mulheres que são mães até os 20 anos de idade.

“A utilização desses dados é muito importante para que façamos investimentos mais assertivos. Ajudam muito na hora de decidirmos em que e onde vamos investir o dinheiro público, uma vez que as demandas são grandes e os recursos, finitos”, avaliou o secretário de Planejamento, Diego Guidolin.

Entre outras novidades do informativo deste ano, está o detalhamento dos dados demográficos, com o quantitativo da população e suas características, como raça e sexo.

Na área de Meio Ambiente, foram introduzidos dados sobre educação ambiental e as atividades realizadas pelo NEA (Núcleo de Educação Ambiental), localizado no Parque Ecológico.

Foram inseridos, ainda, informações sobre planejamento urbano, como recapeamento, pavimentação, iluminação de LED, além dos números de aprovação de planta, habite-se, certidões e uso do solo.