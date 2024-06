Vídeo: Touro pula arena do rodeio, foge e fere 2

O animal pulou por cima da cerca direto para o meio do público em um rodeio que acontecia no estado do Oregon. Ele seguiu em frente e foi para a área do recinto da festa. Ele surtou na hora que tocava o hino americano.

O touro ‘Party Bus’ e mostrou sua fúria contra a plateia e alguns latões de lixo. Duas pessoas foram levadas imediatamente para o hospital.

“Como resultado do ataque do touro, dusa pessoas foram hospitalizadas,” declarou a Sisters Rodeo Association, que organiza a festa. Mas o incidente não foi o bastante para parar o evento, que seguiu com a programação normal no domingo.

