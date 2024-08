O atleta olímpico Felipe Bardi dos Santos (Sesi-SP), de Americana, que acabou de retornar dos Jogos Olímpicos de Paris, foi um dos destaques na pista nas disputas do dia. Na final dos 100 metros rasos, o competidor sagrou-se campeão paulista com direito ao recorde do campeonato nos 100 metros rasos masculino, correndo 10s00 com vento 0.7m/s.

As competições da tarde desta sexta-feira (23) foram animadas e acirradas no 100º Campeonato Paulista Loterias Caixa de Atletismo Adulto, que acontecem no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa (COTP).

Com o resultado, Felipe Bardi garantiu índice para o Mundial de Atletismo de 2025, que será realizado em Tóquio, em setembro do ano que vem. Ainda na bateria eliminatória, ele já havia anotado 10.01. Vale lembrar que Felipe Bardi é o recordista sul-americano com 9s96, recorde conquistado em 2023 no Troféu Bandeirantes FPA. E, na parte da tarde, voltou à pista para baixar ainda mais sua própria marca, anotando 10s00.

“Estou muito feliz por tudo que temos feito neste ano. Foi muito importante este resultado, já assegurando a vaga para o Mundial do ano que vem. Estou contente por encerrar com esse resultado, que confesso não esperava. Vou seguir trabalhando para que em 2025 venham grandes conquistas com novas marcas”, comemorou Bardi, após a prova. O atleta ainda fará algumas competições universitárias em 2024.

Outro que chamou a atenção nesta sexta-feira foi Erik Cardoso, também do Sesi-SP. O atleta de Piracicaba, que havia anotado a marca de 10.08 em sua bateria da eliminatória, fez o tempo 10.14 na final dos 100 metros rasos. Erik Cardoso tem 9s97 como sua melhor marca.

“Hoje foi um dia muito bom, conquistei minha melhor marca do ano, com 10.08 e o resultado veio para fechar a temporada 2024. Agora é seguir trabalhando para melhorar essa marca em 2025. Estou bem feliz com o resultado de hoje, em um evento tão bacana como esse. E fico contente pelo meu amigo, e companheiro de treino, por ter alcançado a marca para o Mundial”, contou Erik Cardoso.

Joel Oliveira, presidente da Federação Paulista de Atletismo, destacou o alto nível da 100ª edição do Campeonato. “Foi um dia sensacional. Mesmo sendo uma sexta-feira, tivemos uma presença significativa de público e de atletas curtindo as provas. Também contamos com a presença de autoridades e atletas olímpicos. Ressalto também o alto nível da competição. Tivemos no Salto Triplo a marca dfe 14.22 da Gabriela, que é um resultado de bem próximo da classe mundial, que vai gerar boa pontuação no ranking. Tivemos o recorde do Felipe Bardi nos 100m rasos, numa prova espetacular, lembrando que a semifinal já tinha sido incrível, com o 10.01 dele e 10.08 do Erik. No lançamento do disco masculino tivemos a marca de 62m, um resultado de nível internacional, entre os melhores da América do Sul. E vários outros resultados que demonstram que os atletas estão em boa forma. Tivemos um dia muito proveitoso. Estou muito feliz com esse primeiro dia de evento”, destacou.

Além das disputas, outra atração será uma exposição de imagens dos atletas medalhistas de mundiais e Jogos Olímpicos que foram filiados. Para se ter uma ideia da importância do atletismo paulista na história, dos 33 medalhistas de mundiais e olimpíadas do Brasil, 26 foram de clubes filiados à FPA.

Neste sábado (24) as competições começam às 8h. Já no domingo (25), elas se iniciam às 6h30, com entrada gratuita ao público. O COTP fica na Rua Pedro de Toledo, 1651, na Vila Clementino, ao lado da Estação AACD do Metro.

