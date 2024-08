Novo levantamento da Trocafone, líder na compra e venda de smartphones seminovos no Brasil, reitera a liderança do modelo seminovo de iPhone 11 no primeiro semestre de 2024, porém empata com a Samsung entre os modelos do top 10. Os dados foram levantados a partir da comercialização dos celulares da Trocafone em todos os canais: e-commerce, quiosques e marketplaces parceiros. Segundo Flávio Peres, CEO da Trocafone, os consumidores têm preferência por Apple ou Samsung, porém estão priorizando o melhor custo-benefício de aparelhos no mercado de segunda mão, em detrimento dos preços elevados dos lançamentos.

“O mercado de smartphones seminovos no Brasil está passando por um amadurecimento semelhante ao do setor automotivo, conforme os consumidores mudam seus hábitos por opções mais econômicas e sustentáveis, ainda sem abdicar dos celulares premium. No entanto, ainda há muito espaço a ser explorado para expansão e diversificação dos produtos eletrônicos”, declara Flávio Peres.

Segundo a Trocafone, os smartphones seminovos podem ser até 60% mais baratos em comparação aos novos, além da intermediação da empresa representar uma segurança a mais em relação às etapas de procedência legal, revisão técnica e garantia na compra. “Somos o único player a realizar a captação, o processamento e a venda dos aparelhos em um modelo integrado de negócio”, complementa.

Confira o ranking dos 10 smartphones seminovos mais vendidos pela Trocafone entre janeiro e julho deste ano:

iPhone 11 iPhone XR iPhone 12 Galaxy S21 Galaxy S20 FE Galaxy S22 Ultra Galaxy S22 Galaxy S23 Ultra iPhone 13 iPhone 8 Plus

A Apple desponta no ranking com os modelos de iPhone 11, iPhone XR e iPhone 12. A novidade da marca, em relação ao primeiro semestre do ano anterior, é o aumento da popularidade do iPhone 13 entre as opções de segunda mão, se posicionando no 9º lugar. O iPhone 8 Plus perdeu o pódio e agora ocupa o último lugar do levantamento.

Galaxy S21 e Galaxy S20 FE continuam sendo os favoritos da Samsung entre os aparelhos seminovos, enquanto modelos mais recentes como o Galaxy S22 Ultra, Galaxy 22 e Galaxy S23 Ultra ganham espaço neste ano.

O que explica a popularidade do iPhone 11?

Lançado há cinco anos no Brasil, o iPhone 11 mantém a liderança nas negociações da Trocafone desde 2023. Para o CEO da Trocafone, o favoritismo pode ser explicado pela combinação de economia, modernidade e status da marca.

“O iPhone 11 foi inicialmente comercializado por R$ 4,4 mil e agora pode ser adquirido por cerca de R$ 1,7 mil, ainda entregando recursos modernos em comparação aos modelos mais novos, como, por exemplo, a câmera dupla. Além disso, o iPhone 11 continua atualizado e será um dos celulares que receberá o novo sistema do iOS 18, com direito a inteligência artificial com a chamada ‘Apple Intelligence'”, explica o CEO.

Outros iPhones do ranking que receberão o iOS 18 são: iPhone XR, iPhone 12 e iPhone 13.