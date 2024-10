Maior fenômeno político deste século no interior de São Paulo, Helinho Zanatta vai governar a 3a cidade diferente em 20 anos.

Antes de ter sido eleito este domingo prefeito de Piracicaba, ele já havia governado Charqueada e São Pedro em uma sequência de 16 anos.

Helinho, candidato pelo PSD, bateu o candidato Barjas Negri, da Federação PSDB/Cidadania. Para vencer a eleição, Zanatta recebeu 106.339 votos, somando 53,61% dos votos válidos , contra 46,39% de Barjas. Ele conquistou a virada no segundo turno, já que avançou como segundo colocado no 1° turno, realizado em 6 de outubro, somando 54.298 votos, ou 26,59% dos votos válidos, contra 73.075 votos, 35,78% para Barjas, que liderou no 1° turno.

Zanatta assume a Prefeitura de Piracicaba pela primeira vez, mas administrar uma cidade não é uma novidade para ele, que que já foi Prefeito de Charqueada, por dois mandatos consecutivos, entre 2001 e 2008. Também foi o chefe do executivo em São Pedro, por mais dois mandatos consecutivos, entre 2013 e 2020.