Jovens da Região Metropolitana de Campinas (RMC), com renda familiar de até dois salários-mínimos e que finalizaram ou estão concluindo o Ensino Médio, podem se inscrever no Coletivo Online, programa de capacitação profissional oferecido pela Coca-Cola FEMSA Brasil e pelo Instituto Coca-Cola Brasil.

A iniciativa busca facilitar o entendimento sobre o mercado de trabalho, não só em como pleitear a oportunidades nas empresas, mas também com dicas reais e atualizadas sobre como fazer um currículo, como se portar em uma entrevista e até mesmo sobre organização e planejamento financeiro.

As inscrições, abertas a participantes das cidades da RMC (Americana, Artur Nogueira, Campinas, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Monte Mor, Morungaba, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Santa Bárbara d’Oeste, Santo Antônio de Posse, Sumaré, Valinhos e Vinhedo), devem ser feitas pelo site https://institutococacolabrasil.my.site.com/jovem/s/informacoes

Gratuito, 100% on-line e com rápida duração via Whatsapp, o programa oferece um conjunto de onze videoaulas, que podem ser “maratonadas” ou não, de acordo com a disponibilidade de tempo do aluno: basta ter uma conexão para receber os vídeos. Concluída a capacitação, o participante vai receber um Certificado de Conclusão para adicionar ao currículo e poderá se cadastrar em uma comunidade de vagas de trabalho exclusivas de mais de 400 empregadores parceiros do Instituto Coca-Cola Brasil.

Sobre o Coletivo Online

A iniciativa Coletivo Online faz parte da Plataforma Coletivo Jovem, que tem como foco a empregabilidade de jovens de 16 a 29 anos, em situação de vulnerabilidade social. É reconhecido nacionalmente como o maior programa de empregabilidade do país para jovens, impactando diretamente no empoderamento econômico da juventude brasileira.

Desde o início de sua implementação, em 2009, a Plataforma já beneficiou 500 mil jovens em comunidades brasileiras espalhadas por todos os 26 estados do país + DF, chegando a 2.413 municípios. Do total de beneficiados, mais de 128 mil tiveram acesso ao mercado de trabalho.

Sobre o Instituto Coca-Cola Brasil

O Instituto Coca-Cola Brasil (ICCB) é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) e tem como propósito ser agente de transformação social para reduzir as desigualdades e contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do país, potencializado por parcerias e pelo Sistema Coca-Cola.

Reconhecidos por sua tecnologia social e capacidade de escala, assumiu o compromisso público de, até 2030, promover o empoderamento econômico, através da geração de oportunidades no mundo do trabalho para 5 milhões de jovens, prioritariamente negros e mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica no país. Até hoje, o ICCB já beneficiou 637 mil pessoas.