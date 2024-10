Willian Tião fechou com o comandante estadual do PP deputado federal Maurício Neves e vai ajudar a tocar o partido no Estado.

WT estava no União Brasil e coordenou a junção UB e PP em Americana, com duas chapas de vereadores.

Tião deve voltar a correr o interior do Estado ajudando a montar a chapa de deputados estaduais e federais para 2026.