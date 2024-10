Especializada no mercado de viagem há mais de 85 anos, a Fodor’s Travel lançou a edição 2025 do “Fodor’s Finest: The Most Incredible Hotels in the World”, em que elegem os 100 melhores hotéis do mundo, dividindo-os por continente. Na seleção africana, que conta com 10 nomes, aparece o Cheetah Plains, um dos hotéis de safári mais exclusivos e sustentáveis da África do Sul.

Com a United Nations World Travel Organization afirmando que existem ao redor de 700 mil hotéis no mundo – e outros apontando que o número chega a 1 milhão – a Fodor’s assume a responsabilidade de selecionar os 100 melhores trabalhando com 750 especialistas em viagem espalhados pelo globo. Divididos por continente, os escolhidos não são ranqueados, já que a publicação considera que estar na lista é reconhecimento o suficiente. No caso do enorme continente africano, as opções de onde viver experiências especiais são muitas, mas 10 nomes se destacaram, entre eles o Cheetah Plains, único hotel de safári sul-africano na lista.

Localizado a menos de duas horas de voo de Joanesburgo, em uma das principais áreas de vida selvagem da África do Sul, a reserva Sabi Sand, o hotel se organiza no formato de vilas privadas. São três: Mapogo, Karula e Mvula, cada uma com quatro suítes independentes e espaço para oito hóspedes, além de um espaço de convivência compartilhado que inclui: uma sala de entretenimento, salas de estar e jantar, piscina com deck, espaço externo para boma (o clássico jantar sul-africano sob as estrelas), uma adega, e cozinha completamente equipada. Além disso, como a Fodor’s Travel bem destaca, entre seus atrativos estão a atenção e cuidado da equipe completa de hospitalidade, que se dedica exclusivamente a cada vila e inclui, entre outros: anfitrião, mordomo, equipe de cozinha, terapeuta de spa, além de guias especializados em vida selvagem.