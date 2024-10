Michel Teló está na estrada com seu show e dia 09 de novembro , o cantor se apresenta na 32ª Feira das Nações, que acontece no Complexo Usina, em Santa Bárbara d’Oeste.

O repertório é baseado nos sucessos da carreira do cantor e no DVD “Bem Sertanejo – O Show”, gravado em março de 2017, em Curitiba, que conta a história da música sertaneja, cronologicamente. Farão parte do set list, clássicos como Menino da Porteira, Chico Mineiro, É o Amor, Evidências e Fio de Cabelo e as canções já conhecidas na voz de Michel Teló como Ei, Psiu Beijo Me Liga e Ai Se eu Te Pego, cujo clipe atingiu 1 bilhão de visualizações.

Fazem parte do set list também, algumas músicas que vieram depois do lançamento como Casal Modão, gravada para o EP “Churrasco do Teló”; Pra Ouvir no Fone e O Tempo Não Espera Ninguém, faixas do EP “Pra Ouvir no Fone”, lançado em 2020, durante a pandemia, com músicas mais intimistas e letras introspectivas, e as recém-lançadas Olha o Dedim, Meu Vício e Fuzuê (abertura da novela da Globo), que fazem parte do DVD “Rolê Aleatório”.

“Esse projeto começou com um sonho de contar um pouco da história do gênero, com simplicidade, mas com muito respeito, que acabou virando um projeto grandioso, com programa na TV, um livro, um espetáculo musical e agora o meu show. Eu tenho um carinho muito especial e me sinto orgulhoso de ter criado e de ver o resultado agora no palco”, completa.

Local: 32ª Feira das Nações | Complexo Usina Santa Bárbara

Data: Dia 09 de novembro | sábado

Preço: Entrada Gratuita

