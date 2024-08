Fernanda Bande e a Globo anunciam renovação de contrato.

De todas as ex-BBBs que participaram da 24ª edição, Fernanda é a recordista de contratos publicitários fechados desde a saída da atração. A informação é da Folha de S. Paulo.

Ex-pastora no interior de São Paulo, Ana Akiva virou notícia no Brasil e mundo afora após deixar a igreja e começar a investir em conteúdo +18. A reviravolta ousada em sua vida rendeu a ela o prêmio de “Influencer +18 – Polêmica do Ano” na primeira edição do prêmio “Estrelas do Ano”.

Antes de se converter à religião, a criadora de conteúdo havia participado do Miss Bumbum Brasil e desfilado no Carnaval de São Paulo. Após descobrir “coisas nos bastidores sujos da igreja” e pedir o divórcio do marido pastor, ela resolveu voltar aos holofotes e rapidamente ganhou fama nas plataformas adultas.Pouco tempo após sua estreia no OnlyFans e na Privacy, Ana foi convidada por uma produtora nos Estados Unidos para gravar um filme pornô e faturou R$ 390 mil. “Topei pelo dinheiro”, disse ela, na época. A única condição é que a cena fosse bloqueada para usuários brasileiros.

Com instinto sexual aflorado, ela se destacou ao criar um “confessionário +18” e distribuir “penitências picantes” para seus assinantes. Depois descobriu que vários fiéis da igreja estavam pagando a mensalidade em suas plataformas porque sempre “tiveram desejo de vê-la sem roupa”.

“Teve gente que me falou que ia para a igreja porque tinha tesão e queria me ver. Outros se abriram sobre as fantasias eróticas que tinham comigo na época. Achei inacreditável”, contou Ana. “No fundo, me descobri devassa. Gosto de provocar, de me exibir e de ser desejada. Então estou curtindo tudo isso”.

As polêmicas envolvendo a ex-pastora foram tantas que ela acabou batendo o casal do OnlyFans que fez uma cerimônia com todos os convidados pelados. O casamento de Luiza Marcato e Máximo Garcia viralizou, mas não foi o mais votado no prêmio. Com 53% dos votos, Ana Akiva conquistou, portanto, a categoria de polêmica do ano.

A cerimônia de entrega dos troféus acontecerá no dia 24 de agosto, na cidade de São Paulo, com transmissão ao vivo pela internet. A iniciativa reconhece e valida a importância de modelos, influenciadores e criadoras mais comentadas do momento.