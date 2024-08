Barbarense bomba no TikTok vendendo mini bode

O barbarense Vinicius Pestana, proprietário do Criatório Pestana, que fica na zona rural de Santa Bárbara, fez sucesso na rede sociail TikTok ao anunciar a venda de um mini bode como animal de estimação.

A publicação já soma quase 5 milhões de visualizações, mais de 350 mil curtidas e 5200 comentários. Os internautas ficaram encantados com o animalzinho, veja alguns dos comentários:

“Ah pronto….. já não basta eu ter 6 gatos, 3 cães agora quero um mini bode!!!!!”

“Agora pronto lá vai eu desembolsar 3k num mini bode 😂😂😂😂♥️♥️♥️”

“Pronto 🙈 lá estava eu passeando pelo TikTok em busca de nada 😂 e me deparo com meu sonho q nem eu sabia q queria 😂 Por favor só me tira uma dúvida 🙋🏻‍♀️Da pra criar em apartamento? 🥰”

O valor do animal, que vive de 15 a 18 anos, é de R$ 3 mil.