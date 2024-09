Fertilização in vitro pode custar até R$ 50 mil, mas, não garante gravidez

Procedimento bastante conhecido da medicina reprodutiva, a Fertilização in vitro (FIV) pode custar até R$ 50 mil – a cada nova tentativa. Mesmo com custo elevado, a técnica não garante a gravidez, e, segundo pesquisa recente levada à frente pelo Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, mulheres com até 35 anos tem pouco mais de 30% de chances de obter sucesso no procedimento. Na faixa dos 40 aos 42 anos, as possibilidades de sucesso não ultrapassam 5%.

Esse procedimento é recomendado para casais com dificuldades na fecundação, ou seja, no encontro do espermatozoide com o óvulo. Esse problema pode ser causado por diversos fatores, tanto no homem quanto na mulher. “É verdade que a Fertilização in vitro (FIV) pode apresentar casos de sucesso. Mas, também é fato que as chances estatísticas podem ser pouco animadoras. O procedimento é caro para os padrões brasileiros e com resultados bastante incertos”, comenta o especialista Bruno Jacon, farmacêutico e gerente de Qualidade e Assuntos Regulatórios da Euroart Import, que trouxe para o Brasil o lubrificante de fertilidade Conceive Plus, que auxilia a engravidar.

Para Jacon, antes de pensar em um procedimento complexo como a FIV, todo casal que busca ter filhos deve buscar como primeira opção uma solução natural. “Atualmente, os casais encontram nos lubrificantes de fertilidade uma excelente opção para conseguirem ter um filho. Produtos como o Conceive Plus, que chegou neste ano ao Brasil são revolucionários. Trata-se da melhor opção para quem busca engravidar de maneira natural. Se depois de 12 meses de tentativas e uso do produto o casal não conseguir atingir o objetivo, então é hora de buscar ajuda médica”.

Testes em laboratório e artigos científicos demonstraram que o lubrificante de fertilidade é capaz de aumentar em até três vezes as chances de gravidez. “O Conceive Plus equilibra o pH da vagina e aumenta o tempo de sobrevivência dos espermatozóides em até 72 horas, facilitando também sua mobilidade”, afirma o especialista.

Já vendido em mais de 70 países, o produto foi autorizado no Brasil pela Anvisa no começo de 2024. “O Conceive Plus importado corretamente e que segue todos os padrões e normas da Anvisa tem a embalagem com as informações em português. Se na embalagem as instruções estiverem em outro idioma não é seguro comprar. O consumidor precisa ficar atento à sua segurança”, alerta Carlos Alberto Dimarzio Filho, Gerente Geral da Euroart Import.

Como utilizar o lubrificante de fertilidade?

Indicado para casais saudáveis, o produto deve ser utilizado na região íntima (tanto do homem quanto da mulher) de 10 a 15 minutos antes da relação sexual, podendo ser reaplicado sempre que necessário. “Enquanto os lubrificantes tradicionais servem apenas para facilitar a relação sexual e tornam o aparelho reprodutor feminino hostil ao espermatozoide, o lubrificante de fertilidade Conceive Plus ajuda a criar as condições necessárias para a concepção”, finaliza Carlos Alberto.

