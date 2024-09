Kim entra na reta final com caminhadas e depoimentos

Candidato a vereador, Marco Kim Jorge (PDT) entrou na reta final da campanha com muitas caminhadas e depoimentos colhidos nas ruas de Americana.

Um dos principais herdeiros do ex-prefeito Waldemar Tebaldi, ele foi candidato a prefeito em 2020 e a deputado estadual em 2022.

Kim na Câmara

Kim já foi presidente da Câmara de Americana e, de volta ao PDT, está no Top5 do grupo que deve fazer entre 2 e 3 vereadores no próximo domingo.

Os depoimentos colhidos nas ruas têm até emocionado a equipe do arquiteto concursado e um ‘Professor Pardal’ da prefeitura com invenções e muitas ‘casinhas’ entregues ao longo de décadas.

