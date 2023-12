Festa da Uva de Jundiaí comemora 90 anos

A Festa da Uva de Jundiaí completa 90 anos com quatro finais de semana de atividades e um evento todo dedicado à comemoração. A primeira Festa aconteceu em 1934 por conta da variedade de uva Niagara Rosada, que surgiu de uma mutação genética espontânea em 1933. Aqui estão as duas comemorações: dos 90 anos da festa e do surgimento da variedade da fruta.

Os detalhes da festa ainda são mantidos em segredo. Mas os números já

foram divulgados. A estrela da festa estará em exposição em uma área de 15 mil metros quadrados com 170 expositores. São 6 galpões com 3 pavilhões que abrigam

mais de 800 artistas em 5 palcos que vão funcionar de forma simultânea. O público pode participar de mais de 30 harmonizações e workshops e das 9 cerimônias de pisa da uva, uma das principais atrações da Festa. A praça de alimentação oferece cinco mil lugares em 16 restaurantes de comidas típicas. No cardápio: mais de 70 pratos para agradar qualquer paladar. A Festa beneficia diretamente mais de 40 entidades assistenciais que produzem e vendem produtos no recinto.

Se na última edição foram quase 250 mil visitantes, em 2024 são esperadas 300 mil

pessoas. Um público grande e de todos os estados brasileiros. Na última edição, f

oi realizada pesquisa de perfil e os dados surpreenderam. Marcela Moro, diretora de

Turismo de Jundiaí diz que “sabíamos que a festa atraía muita gente e de vários lugares, mas não imaginávamos que os registros iriam revelar que tivemos visitantes de todos locais diferentes. Neste ano, com a festa maior e mais receptiva, a tendência é que os dados se repitam e fiquem mais robustos.”

Foram identificados, em 2023, visitantes de 495 cidades, 26 estados e o Distrito Federal e ainda participação internacional, com turistas de 24 países que estiveram na Festa da Uva de Jundiaí.

Mais notícias da cidade e região

Jundiaí Terra da Uva

A história da uva em Jundiaí é bastante antiga. Em 1669, quando a cidade era

apenas um povoado, o cartório do 1º Ofício já registrava a venda de vinho de uva

produzida na cidade. Mas foi somente no final do século XIX, com a chegada dos

imigrantes italianos, que a produção ganhou força.

Entretanto, foi em 1933 que a cidade ganhou destaque nacional na produção,

quando, a partir de uma mutação genética somática espontânea, em meio

à produção da Niagara Branca, de origem americana, surgiu a variedade Rosada,

em Jundiaí.

Essa mutação espontânea chamou a atenção dos produtores e também dos

consumidores: a Niagara Rosada passou a ser conhecida nacionalmente e Jundiaí,

por ser o berço desta variedade, passou a ser conhecida como a Terra da Uva,

o que se consolidou em 1934 com a realização da primeira Festa da Uva, que

trouxe para a cidade mais de 100 mil visitantes.

Niagara Rosada

A uva surgiu por conta de um fenômeno nos parreirais de Jundiaí, em 1933.

O registro foi feito no bairro do Traviú. No ano seguinte, o fato motivou a realização

da primeira Festa da Uva, que recebeu mais de 100 mil visitantes.

A Festa era realizada, inicialmente, no centro da cidade, utilizando áreas das

ruas centrais, do antigo mercado municipal (depois Centro das Artes) e do grupo

escolar Conde do Parnaíba.

Em virtude do sucesso da mesma, foi construído um espaço especialmente

para recebê-la: o Parque Comendador Antônio Carbonari, o nosso Parque

da Uva, inaugurado em 1953.

Sabor de Uva

Os visitantes da Festa da Uva de 2024 terão uma enorme variedade de produtos à base de uva. Além da fruta em natura, direto do produtor, o suco e o vinho, a uva aparece em diversas opções oferecidas na Festa.

Pão de uva, geleia, bolos, sorvete de uva e de vinho, brigadeiro de uva e de vinho, bombom de uva, pão de mel com ganache de vinho, crepe de uva, cerveja de uva e até coxinha de uva são algumas das opções que atendem a todos os gostos.

A variedade de produtos à base de uva permite ao visitante uma viagem gastronômica aos sabores da uva e do vinho de Jundiaí.

Serviço: Festa da Uva Jundiaí

Janeiro – 11, 12, 13 e 14 | 19, 20 e 21 | 26, 27 e 28 |

Fevereiro – 2, 3 e 4.

Local – Parque da Uva – Parque Comendador Antônio Carbonari |

Avenida Jundiaí – s/n

Cidade – Jundiaí (SP)

Entrada – gratuita

Site – festadauva.jundiai.sp.gov.br