Advogado encontrado morto depois de 11 meses desaparecido

O advogado Valmir Ernesto, de Nova Odessa,

foi encontrado morto esta terça-feira depois de meses desaparecido. Ele estava desaparecido desde janeiro.

Quando ele sumiu, seu carro foi encontrado queimado. A foto de Ernesto circulou por meses nas redes sociais acompanhada do texto e informações pedindo dicas de seu paradeiro.

O corpo teria sido encontrado no bairro Guarapari em Nova Odessa. Ao lado estavam documentos e carteira da OAB.

A informação é que o corpo vai ser levado para São Paulo para serem feitos exames finais para o reconhecimento e encontrar a causa da morte.

