Festas e confraternizações já movimentam setor de bares e restaurantes da região de Campinas

além do disponível no dia a dia. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) Regional Campinas estima que esse período sazonal deverá incrementar em até 30% o faturamento e aumento do público nas casas nos meses de novembro e dezembro, além de movimentar as contratações de temporários.

“A consulta e efetivação de reservas para grupos e empresas começou no meio do mês e nossa expectativa é de um aumento de 20% de público sobre o mesmo período do ano passado”, conta Camila Coratti, gerente do Banana Café Campinas.

Mais notícias da cidade e região

Além do cardápio tradicional, a casa vai disponibilizar neste período pacotes fechados para eventos de confraternização, almoço e jantar para grupos de pessoas e empresas. “Montamos diversos cardápios para escolha dos grupos, inclusive com música ao vivo em alguns dias da semana”, conta.

No Rancho Colonial Grill as reservas tiveram início efetivamente no começo do mês. “Temos uma boa expectativa para esse ano e vamos trabalhar com pacotes fechados ou individuais para grupos”, conta Sérgio de Simone, proprietário da casa. “Temos capacidade para receber até 280 pessoas por dia e montamos quatro tipos de cardápios fechados ou o sistema à lá carte, para escolha”.

Rodrigo Porto, Diretor de Alimentos e Bebidas da Rede Vitória Hotéis, que tem sob sua bandeira o Bellini Ristorante e Kindai (Campinas), Vitorino e Maria Azeittona (Paulínia), Vick Pizza e Cozinha e Maria Azzeitona (Indaiatuba), explica que a expectativa de aumento de público é de 10% sobre o ano passado. “Muitas empresas e grupos de amigos ainda estão pesquisando preços e pacotes, mas o movimento já começou a partir do dia 15”.

No caso dos restaurantes, as opções disponibilizadas são para pacotes fechados (no Bellini, por exemplo, o pacote inclui vinhos e presença de sommelier). No caso do kindai e bares da casa, os grupos também contam com a opção de happy hour.

No Restaurante Vila Paraíso, no distrito de Joaquim Egídio, a estimativa é de um incremento de 50% no fluxo de pessoas nos meses de novembro e dezembro em relação aos demais meses e de 15% sobre o mesmo período do ano passado.