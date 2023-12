Cantor Zé Neto sofre acidente grave em Fronteira-MG

O cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, sofreu um acidente de carro na noite desta terça-feira na BR-153, em Fronteira-MG.

De acordo com as primeiras informações, o acidente envolveu três veículos, incluindo uma carreta e a caminhonete de Zé Neto teria capotado.

A equipe do cantor afirmou que ele sofreu ferimentos no tórax. Veja a nota:

A assessoria de imprensa da dupla confirmou o ocorrido e informou que o cantor está consciente e à caminho do hospital.

“Zé Neto, da dupla com Cristiano, sofreu um acidente de carro vindo do seu rancho em Fronteira/MG com destino a São José do Rio Preto. O cantor está consciente e sendo levado para o hospital. Estamos aguardando a avaliação médica para darmos informações mais precisas”, trouxe a nota.

