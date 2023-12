Revelação- No último domingo (03) a cantora Priscilla, falou pela primeira vez

a respeito de como sua família reagiu a mudança de nome artístico, já que recentemente ela retirou seu sobrenome “Alcantara”. Em entrevista ao “Gshow”, a artista deixou claro que os entes queridos a apoiaram.

Na conversa, a cantora garantiu que os familiares demonstraram apoio a sua decisão: “Ninguém se importou, eles sabiam que tinha uma razão por trás e me apoiam em tudo. Sabendo que tinha um verdadeiro motivo, eles não iam falar nada, então veio todo mundo junto comigo”, disse.

Em seguida, Priscilla também afirmou que os seus fãs não estranharam a mudança na sua carreira: “Graças a Deus, sou muito acolhida, muito querida pelas pessoas, e isso realmente me impulsona a continuar produzindo coisas, mas tem sido muito legal ver o apoio da galera nessa nova fase”, contou. Há algumas semanas a artista surgiu de cabelo vermelho, e anunciando algumas alterações na sua carreira.

Musa Fitness do OnlyFans revela ser ninfomaníaca

A mineira Mari Reis, conhecida como a Musa Fitness do OnlyFans, entregou revelações picantes sobre a vida pessoal, não tem papas na língua. A beldade não tem vergonha de abordar vários assuntos, inclusive sexo. A modelo afirmou ser compulsiva em relação à prática sexual, porém, negou que seja algo prejudicial para si.

A beldade disse ser viciada em sexo. “Sou ninfomaníaca mesmo. Tenho essa compulsão por sexo, mas é uma coisa saudável, aprendi a lidar com isso sem prejudicar minha vida. Quando não transo, chego a me masturbar 3 vezes por dia”, afirma.

O que dizer da Mari Reis? pic.twitter.com/ErhVRZmKux — Gata Viral (@gatasvirais) January 19, 2023

“Acho até que os homens têm medo de mim porque sou uma mulher de atitude. E sempre trago essa minha característica quando produzo meus conteúdos para as plataformas. Faço meus vídeos e fotos com tesão e atitude”, explicou.

Mari Reis ficou famosa por ter largado a sua carreira no fisiculturismo para se dedicar ao trabalho de criadora de conteúdo adulto. Com quase 600 mil seguidores no Instagram, ela revelou já ter faturado 1 milhão no seu primeiro ano com o OnlyFans.

