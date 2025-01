Nesta sexta-feira (17) começa a 74ª Festa do Figo e 29ª Expogoiaba da cidade de Valinhos, interior do Estado de São Paulo. O evento, que será realizado entre os dias 17 de janeiro e 02 de fevereiro, promete agitar a população valinhense e de toda a Região Metropolitana de Campinas. A festa, que vai acontecer no Parque Monsenhor Bruno Nardini, conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Valinhos, e tem a realização da Organização Estrela, uma das maiores empresas de entretenimento do Estado de São Paulo.

A 74ª Festa do Figo e 29ª Expogoiaba trará atividades que movimentará ainda mais os sábados e domingos enquanto durar o evento. Terá Encontro de Carros Antigos, Passeio Ciclístico, Tombo da Polenta, atrações itinerantes e muito mais. E para um fim de semana completo tem ainda os shows e uma farta gastronomia, além do Parque de Diversões para a garotada.

No primeiro domingo da Festa do Figo (19) terá o Encontro de Carros Antigos, que concilia a data com uma bela ação social, entre 9h e 14h. São esperados aproximadamente 110 veículos nacionais e importados, sempre com, no mínimo, 30 anos de existência e em bom estado de conservação. Os expositores doarão dois quilos de alimentos não perecíveis, destinados em sua totalidade para a unidade da APAE de Valinhos. No segundo domingo da festa, dia 26, acontecerá o encontro de motociclistas.

No último domingo da festa (02 de fevereiro) é a vez de pedalar no 22º Passeio Ciclístico pelas ruas da cidade. A concentração será às 8h, com saída prevista às 9h do Centro de Artes, Cultura e Comércio (CACC). A inscrição será feita na hora, com um café da manhã, sendo sugerido os participantes terem capacete, luvas e óculos, além de uma vestimenta adequada para a atividade esportiva. Quem quiser pode doar um quilo de alimento não perecível, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade (FSS).

SHOWS

11 artistas em nove dias de festa estarão se apresentando no palco principal da 74ª Festa do Figo e 29ª Expogoiaba. Sertanejo, rock e pagode são os ritmos que irão trazer grandes nomes da música brasileira para a festa. A abertura do evento, sexta-feira (17), fica com o show do grupo de pagode Sorriso Maroto. Zé Neto & Cristiano cantam grandes sucessos da carreira no sábado (18). No mesmo dia sobe ao palco a dupla Bruno César & Rodrigo. No domingo (19), a apresentação fica por conta do cantor Luan Pereira. No dia 20 de janeiro, Dia de São Sebastião – Padroeiro da cidade de Valinhos – o evento abre às 10h e conta com a atração Divertida Mente.

A segunda semana de shows da 74ª Festa do Figo e 29ª Expogoiaba começa no dia 24 de janeiro com o grande fenômeno do momento da música sertaneja, a cantora Simone Mendes. Luiz Miguel & Daniel também se apresentam no mesmo dia. No dia 25 de janeiro, João Bosco & Vinícius comandam o público presente. No dia 26 de janeiro, a Turma do Pagode se apresenta pelo terceiro ano consecutivo na festa.

A última semana da 74ª Festa do Figo e 29ª Expogoiaba começa no dia 31 de janeiro com o show da banda de rock Os Paralamas do Sucesso. No dia 01 de fevereiro a festa fica por conta dos cantores Pablo e Jobson Souza. E encerrando o evento, o cantor Dino Fonseca trará releituras de grandes canções do rock. Além dos shows do palco principal, outros palcos espalhados pelo recinto, como a Tenda do Rock, terão artistas regionais se apresentando, fomentando a cultura local e ampliando o repertório oferecido.

TOMBO DA POLENTA E PISA DE UVA

As tradições italianas mais aguardadas são o Tombo da Polenta, que representa a fartura da família reunida em torno da mesa, e a Pisa da Uva, um método tradicional na fabricação de vinho. Os rituais acontecem aos domingos, em parceria entre a Associação Italiana da cidade e a paróquia São Cristóvão.

A Pisa da Uva acontece às 13h, tanto a corte da festa, quanto os presentes são convidados a participar, pisando nas uvas em grandes tinas de madeira. Já o tombo será às 14h, com cerca de 300 quilos de polenta cozida num caldeirão constantemente mexido. Ao final, a iguaria é servida no restaurante da paróquia. Ambas atrações são regadas a muita cantoria e dança.

GASTRONOMIA

Na festividade também tem uma vasta culinária para todos os gostos. Com vários restaurantes, bares, espaços gastronômicos e outros, os turistas e visitantes podem escolher entre massas, pratos feitos (com arroz e feijão), lanches variados e petiscos. As bebidas vão das conhecidas, como cerveja, água, refrigerantes, às típicas, como os shakes de figo e goiaba no estande do Fundo Social de Solidariedade (FSS), além de muitas guloseimas, como compostas de figo, docinhos, sorvete e outros. Este ano há várias novidades no setor de alimentos e bebidas.

AGROTURISMO E CITY TOUR

A proposta dos passeios de Agroturismo e City Tour é levar a vivência da vida rural. Realizados sempre aos sábados e domingos, os roteiros de cada um serão acompanhados por guias da Associação Amigos do Vali.

Ambos passeios custarão R$ 30,00 e as saídas serão do Portão 7 do recinto do Parque Municipal Monsenhor Bruno Nardini, podendo ser adquirido na hora os ingressos nos guichês. O passeio do Agroturismo será realizado entre 9h e 16h, com duração em média de até duas horas. Já o City Tour tem saídas às 10h, às 13h e às 15h, com duração de uma hora.

O Agroturismo inclui visitação às plantações de figo e carambola da Chácara São Luiz, Adega do Tio Mário e Camping Macuco. Já o City Tour prevê passeio pelos principais pontos da cidade, parada na famosa Casinha do Figo com Chocolate e Ponto de Vendas de produtos locais, incluindo o mel no Apiário Barduch, a Vinícola Villa Tordin, além de pontos turísticos.

ARTESANATO

Na festa é possível adquirir o artesanato local no pavilhão da Associação do Clube de Mães da cidade. Há uma infinidade de opções, como toalhas, guardanapos e outros, muitos pintados à mão ou adornados com crochê e bordados.

O espaço da Cantina também serve massas e comida caseira, com pratos feitos, normalmente com arroz, feijão, farofa, uma carne a preços bastante acessíveis, além de doces típicos. Este ano, o grupo terá duas novidades gastronômicas com uso do figo e goiaba, ainda não divulgados.

INGRESSOS

Estão disponíveis para o público quatro tipos de ingressos: Pista, Área Vip, Open Bar e Camarotes corporativos e individuais. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site da Tycket https://www.tycket.com.br/, ou na bilheteria do local. O evento terá entrada franca, todos os dias, até às 17h. Após esse horário, haverá cobrança de ingresso para os dias 17, 18, e 24 de janeiro. Para os setores Área Vip, Open Bar e Camarote Corporativo e Individual, terão vendas de ingressos todos os dias. Às sextas-feiras os portões abrem às 17h e aos sábados e domingos às 10h.

FESTA

A Festa do Figo é comemorada todos os anos desde 1939. Conhecida nacionalmente como “Capital do Figo Roxo”, Valinhos realiza há décadas a tradicional festa. O evento conta com exposição e venda de frutas, praça de alimentação, shows, e claro, muitas comidas típicas. A festa teve sua primeira edição em 1939 e foi constituída para juntar recursos financeiros para a construção da Igreja Matriz de São Sebastião (padroeiro da cidade). O principal incentivador do festejo foi o então jovem e recém-chegado padre Bruno Nardini.

Uma das criações dele foi o Festival da Colheita, para a população comprar muitas frutas, entre elas o figo roxo. A fruta que dá o nome à festa veio através de um imigrante italiano chamado Lino Busatto. Ele chegou em Valinhos e implantou, na década de 1910, a criação do figo roxo. Na mesma época foi iniciada a produção da fruta em larga escala por diversos produtores da região.

74ª FESTA DO FIGO E 29ª EXPOGOIABA



Data: 17 de janeiro a 02 de fevereiro

Local: Parque Monsenhor Bruno Nardini – Rua Dom João VI, 82 – Jardim Planalto – Valinhos/SP.

Mais informações: https://www.instagram.com/festadofigo_valinhos/