Restaurante abre 6 vagas em Americana e SBO

FEIRÃO DE EMPREGOS em Restaurante da região

– CASA TEMPERO

VAGAS para

Cozinheira (o)

Ajudante de cozinha

– Auxiliar de Limpeza

– Jardineiro

– Ajudante de jardinagem

– Controlador(a) de acesso



LOCAL DE TRABALHO: Americana e Santa Bárbara

BENEFÍCIOS

* Vale alimentação

* Refeições na empresa

/ Convênio médico (exceto facilities)

* Convênio Odontoló gico

Convênio Farmácia

* Seguro de vida

* Vale transporte/fretado ou vale combustível

Interessados comparecer para entrevista:

Data: 23/01/2025 – quinta-feira

Hora: 9h

Restaurante vagas, como participar

Local: Casa do Trabalhador – Rua do Osmio, 975 – Jd. Mollon – Santa Bárbara d’Oeste-SP – dentro do Shopping Villa Multim all

Informações e contato: recrutamento@casatempero.com.br ou whats 1999650-1078

CASATEMPERO

