Festa do Peão: 167 são autuados por estarem bêbados ou recusarem bafômetro

Segundo relatório do 4º Batalhão de Polícia Rodoviária (4º BPRv), segmento especializado da Polícia Militar do Estado de São Paulo, alinhado ao Programa “Respeito à Vida -, 167 motoristas foram autuados por estarem sob influência de álcool ou recusarem o teste do bafômetro durante os primeiros dias da 36ª Festa do Peão de Americana, que acontece no Parque de Eventos CCA (Clube dos Cavaleiros de Americana).

Como resultado da operação (soma do trabalho do Policiamento Rodoviário e do Policiamento de Trânsito) nessa primeira etapa 8, 9 e 10 de junho, foram 3.278 motoristas convidados ao teste de alcoolemia, restando 167 condutores autuados por estarem sob influência de álcool ou por recusarem a realização do teste, uma redução de -13% de autuados em relação ao ano de 2023, nesse caso uma provável efetividade da campanha e principalmente um ligeiro aumento da conscientização do público em não ingerir bebida alcoólica antes de dirigir. Um motorista foi preso pelo crime de embriaguez ao volante.

Segundo a corporação, durante o período, nenhum sinistro de trânsito com vítima foi registrado envolvendo frequentadores do evento na malha viária sob responsabilidade do Policiamento Rodoviário. Diante dos resultados preventivos promissores, aliado aos relatos de aumento da percepção de segurança pelos usuários das rodovias, haverá continuidade das ações educativas e preventivas, também nos próximos dias do evento (14 à 16 de junho), priorizando a fluidez do trânsito, a segurança pública e viária.

O Policiamento Rodoviário intensifica a prevenção aos sinistros de trânsito durante todo o evento, com policiamento preventivo no trecho rodoviário e seus acessos, por meio de Operações Direção Segura, no modelo “Pare, Assopre e Siga Seguro” (ODS/PASS), além de atividades de Saneamento de irregularidades, realização de pontos de Visibilidade. As ações, que neste ano contam com a presença e reforço do Comando de Policiamento de Trânsito (Capital), objetivam coibir o cometimento de infrações de trânsito, que resultem em sinistros e perdas de vidas, além de evitar a prática de crimes, tudo em sincronia com o 19º Batalhão de

Polícia Militar do Interior.