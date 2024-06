Pagamento móvel revoluciona sistemas checkout também em loja física

A tecnologia de pagamento móvel está revolucionando o setor de varejo

especialmente no que diz respeito ao processo de checkout. Com a crescente adoção de smartphones e a evolução dos aplicativos, consumidores e lojistas estão experimentando uma transformação significativa na maneira como as transações são realizadas.

Segundo uma pesquisa realizada pela McKinsey, 15% dos usuários de carteiras digitais nos EUA regularmente saem de casa sem suas carteiras físicas devido à conveniência dos pagamentos móveis.

De acordo com Rafael Franco, CEO da Alphacode, empresa que atua em São Paulo (SP), Curitiba (PR) e Orlando (FL-EUA), responsável pelo desenvolvimento de aplicativos para marcas como Habib’s, Madero e TV Band, a rapidez com que os consumidores podem concluir suas compras é um dos principais atrativos dos pagamentos móveis. “Com apenas alguns toques na tela do smartphone, é possível realizar transações de forma segura e eficiente”, revela.

Aplicativos como Apple Pay, Google Wallet e Samsung Pay permitem que os usuários armazenem suas informações de pagamento e utilizem métodos como NFC (Near Field Communication) para finalizar a compra sem a necessidade de dinheiro físico ou cartões de crédito.

Segundo o especialista, muitas lojas estão adotando a integração de pagamentos diretamente em seus aplicativos, permitindo que os clientes façam suas compras online e retirem os produtos na loja física, sem a necessidade de passar pelo caixa. “Essa prática está se tornando cada vez mais popular, facilitando a vida de lojistas e consumidores”, pontua.

Redução de filas e melhoria da eficiência operacional

Com a possibilidade de pagamentos rápidos e sem contato, o tempo que os consumidores passam esperando para finalizar suas compras diminui consideravelmente. “Isso é especialmente vantajoso em períodos de alto movimento, como datas comemorativas e promoções sazonais. Além disso, muitos estabelecimentos estão implementando caixas móveis e estações de autoatendimento, onde os clientes podem escanear os produtos e pagar diretamente pelo aplicativo”, declara.

Para os lojistas, a tecnologia de pagamento móvel não só melhora a experiência do cliente, mas também aumenta a eficiência operacional. “Com menos filas e transações mais rápidas, os funcionários podem se concentrar em outras tarefas importantes, como atendimento ao cliente e reposição de mercadorias”, afirma Franco.

O CEO acredita que o pagamento móvel é uma realidade que está transformando o varejo de forma contundente. “Com a crescente adoção de smartphones e a evolução contínua dos aplicativos de pagamento, o futuro do checkout promete ser ainda mais ágil, eficiente e sem complicações”, finaliza.

Sobre Rafael Franco

Empresário que atua no mercado de tecnologia há 20 anos, a paixão o levou a se aprofundar nesta área e por isso se graduou em Ciência da Computação com pós em Engenharia de Software. Também foi executivo de multinacionais liderando projetos premiados por grandes empresas. Em 2015 fundou a Alphacode, empresa presente em São Paulo, Curitiba (PR) e Orlando (FL-EUA) em que atualmente é CEO. Lidera um time de especialistas em experiências digitais com grande destaque para projetos de aplicativos mobile, sendo responsável por projetos de grande porte neste segmento como Grupos Habib’s, Madero e TV Band. Comanda o time responsável por dezenas de aplicativos que atendem mais de 20 milhões de pessoas todos os meses, principalmente nos segmentos de Delivery, Saúde e Fintechs.

