Taxas de juros das operações de crédito caem pelo 11º mês consecutivo

De acordo com a Pesquisa de Juros da ANEFAC, em maio, as taxas de juros das operações de crédito registraram uma nova queda, marcando a décima primeira redução consecutiva. “Esta redução pode ser atribuída ao fato de o Banco Central ter reduzido a taxa básica de juros (SELIC) em sua última reunião do COPOM, bem como à expectativa da continuidade de redução da SELIC nas próximas reuniões do COPOM”, explica Miguel José Ribeiro de Oliveira, diretor executivo da entidade.

Diante do cenário econômico atual marcado por alto risco de crédito devido a endividamento elevado, inflação alta e desemprego, Oliveira acredita que existe uma tendência de aumento nas taxas de juros de operações de crédito nos próximos meses. “No entanto, o Banco Central já iniciou um ciclo de redução da taxa básica de juros (SELIC) e indicou futuras diminuições, o que pode contribuir para a redução dos juros nas operações de crédito”, finaliza.

Para acessar os documentos, clique abaixo:

EVOLUÇÃO DAS TAXAS MENSAIS DE JUROS – PESSOA FÍSICA

EVOLUÇÃO DAS TAXAS MENSAIS DE JUROS – PESSOA JURÍDICA

TAXA DE JUROS PARA PESSOA FÍSICA

TAXA DE JUROS PARA PESSOA JURÍDICA

TAXAS DE JUROS JANEIRO 2021 A MAIO 2024

Informações e Recomendações ao Consumidor

Pessoa Física

Das seis linhas de crédito pesquisadas, todas reduziram suas taxas de juros no mês.

A taxa de juros média geral para pessoa física apresentou uma redução de 0,03 ponto percentual no mês (0,73 ponto percentual no ano) correspondente a uma redução de 0,45% no mês (0,63% em doze meses) passando a mesma de 6,65% ao mês (116,54% ao ano) em abril/2024 para 6,62% ao mês (115,81% ao ano) em maio/2024 sendo esta a menor taxa de juros desde março/2022.

Pessoa Jurídica

Das três linhas de crédito pesquisadas, todas reduziram suas taxas de juros no mês.

A taxa de juros média geral para pessoa jurídica apresentou uma redução de 0,02 ponto percentual no mês (0,36 ponto percentual no ano) correspondente a uma redução de 0,54% no mês (0,66% em doze meses) passando a mesma de 3,70% ao mês (54,65% ao ano) em abril/2024 para 3,68% ao mês (54,29% ao ano) em maio/2024, sendo esta a menor taxa de juros desde fevereiro/2022.

Taxa de juros x Selic

Considerando todas as elevações da taxa básica de juros (Selic) promovidas pelo Banco Central desde janeiro/2021, tivemos neste período (janeiro/2021 a maio/2024) uma elevação da Selic de 8,50 pontos percentuais (elevação de 425,00%) de 2,00% ao ano em janeiro/2021 para 10,50% ao ano em maio/2024.

Neste período a taxa de juros média para pessoa física apresentou uma elevação de 23,22 pontos percentuais (elevação de 25,08%) de 92,59% ao ano em janeiro/2021 para 115,81% ao ano em maio/2024.

Nas operações de crédito para pessoa jurídica houve uma elevação de 13,09 pontos percentuais (elevação de 31,77%) de 41,20% ao ano em janeiro/2021 para 54,29% ao ano em maio/2024.

