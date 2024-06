Festa do Peão estreia três campeonatos; veja resultados

Uma noite de estreia nesta sexta-feira (14), com direito a três campeonatos diferentes, sendo um deles exclusivo! Americana, como sempre, prioriza o esporte trazendo para arena o que existe de melhor!

Na competição do cutiano, uma modalidade 100% brasileira, o atleta precisa permanecer durante os oito intermináveis segundos sobre o cavalo. No primeiro dia de Copa Rozeta, a aclamada égua Justiceira fez jus à dificuldade imposta a Rodrigo Alberto dos Santos. Juntos somaram a melhor nota, 90,75. Esta é a quarta vez que Rodrigo compete em Americana. Representante da cidade de Populina (SP), segue líder na 31ª edição da entidade.

O segundo lugar ficou com o tricampeão Ari Piovezan Jr. Ao lado de Bad Day, a excelente montaria resultou na nota 90,25.

Pelo Circuito RAM ANTT, a vez foi de Keila Mendonça! Com o animal Fishers Fool, completou a prova em apenas 17,346 e garantiu vaga para a final de domingo.

“Já fui campeã de Americana em 2015. Montei de novo no ano retrasado, fiquei em quinto lugar. Ano passado eu vinha com o melhor tempo e aí derrubei. Pensei que tinha que tentar de novo e agora deu certo! Não sei explicar a sensação de ganhar esse ano. Ter o menor tempo em um rodeio desse tamanho é uma coisa praticamente impossível. Estou muito feliz, tenho que agradecer a Deus e ao meu cavalo“, falou emocionada.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP

Na categoria mirim, a estrela de Maria Victória Cavalcante brilhou. Com 18,653, ela e o animal Prince Hillary MJR voaram para a decisão que acontecerá no domingo.

“Foi bastante difícil. A sensação de estar aqui é de muita felicidade, já que foi a minha estreia em Americana“, disse Maria Victoria.

Com exclusividade em toda a temporada PBR, a Festa de Americana trouxe o Iron Cowboy, a disputa mais difícil da modalidade. Com uma abertura apoteótica, com direito a campeões mundiais e chuva de fogos, a entidade mostrou a razão de ser o mais importante campeonato em touros do planeta.

Na arena, Cássio Dias, atual campeão mundial, José Vitor Leme, bicampeão mundial (2020 e 2021), Kaíque Pacheco, campeão mundial em 2018, Dalton Kasel, conhecido como “Sr. 90 Pontos”, um dos mais brilhantes atletas de todos os tempos, e Ezekiel Mitchell, da equipe Austin Gambler, o número 36 no ranking mundial.

“Estar aqui junto com a PBR, nesse evento grandioso é sempre muito bom para a gente. Estou muito feliz“, disse José Vitor Leme.

“A gente inicia aqui em Americana. Ganhar aqui é muito importante para nossa carreira. É um evento que todo mundo assiste“, explicou Cássio.

Noite estrelada, com máxima dificuldade revelou mais uma vez o nome de Anderson de Oliveira. Montando no Relíquia da Patroa, o vice-líder da semana passada somou 91 pontos.

Apenas 0,25 separaram o primeiro do segundo colocado no 1º round. Carlos André de Oliveira, montando no estreante Macaco, marcou 90, 75. Na terceira posição o empate de Paulo Henrique e Paulo Eduardo, com 90,50.

O melhor animal foi Cobiçado, da Cia Tércio Miranda.

FOTO Adilson Silva/@FotoPerigo

Mais notícias da cidade e região