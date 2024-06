Vereador encomenda ternos da posse 4 meses antes da eleição

O vereador de Santa Bárbara d’Oeste Carlos Fontes (União Brasil) já estaria contando com a vitória nas urnas nas eleições de outubro.

Principal apoiador do pré-candidato a prefeito Dr. José e pai do pré-candidato a vice-prefeito Marcos Fontes, Carlos teria ido a uma loja de ternos e encomendado três peças e disse que elas seriam “para a posse da vitória”, para ele mesmo, para o filho e para Dr. José. No momento da “encomenda”, o vereador teria confirmado que as roupas seriam usadas na posse do novo prefeito e teria, inclusive, pedido permuta.

O NM falou com o vereador que não confirmou a informação e disse que compra ternos na loja desde 92 e que neste dia comprou três peças para ir à Igreja.

Na última eleição, o grupo apoiador de Dr. José, que também foi candidato a prefeito na última eleição, comemorou a vitória em uma rádio barbarense antes da contagem final dos votos. O resultado, de fato, foi a vitória de Rafael Piovezan.

