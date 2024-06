Rio Branco vence na estreia da Copa Paulista (1-0)

O Rio Branco estreou com vitória na Copa Paulista 2024

Atual campeão da Série A4 do Paulista, o Rio Branco jogou em casa e fez o placar mínimo na vitória sobre o Primavera de Indaiatuba. O gol do jogo foi marcado por Wagninho, aos 16 minutos do segundo tempo.

O Tigre volta a jogar no próximo sábado em Capivari contra o Capivariano.

16 clubes são divididos em quatro chaves com quatro clubes cada. Nesta fase inicial, os times somente enfrentam adversários dos outros grupos e em turno único.

Não se enfrentam adversários da mesma chave! Os dois representantes que somarem mais pontos em cada chave avançam às quartas de final.

