Lucas Leoncine solicita mini recape na rua das Acácias, no Jardim São Paulo

O vereador Lucas Leoncine (PSD) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana sugerindo à prefeitura a execução de mini recape de asfalto na rua das Acácias, entre as ruas Guerino Gobbo e das Caneleiras, no Jardim São Paulo.

O mini recape consiste na retirada do pavimento em pontos deteriorados, seguido da compactação do solo, preparo da caixa e aplicação da massa asfáltica. “Alguns moradores procuraram pelo nosso gabinete em busca de uma solução para este trecho da rua que se encontra deteriorado e com vários buracos no asfalto. Após visitar o local pessoalmente, vi a necessidade de solicitar à prefeitura um mini recape, e não apenas tapa buracos, visto que esse serviço não funcionou da última vez”, comenta o parlamentar.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária da próxima terça-feira (18) e encaminhada à prefeitura para análise e atendimento.