Festival das Orquídeas de Santa Bárbara 2024 encanta visitantes e turistas

O Festival das Orquídeas de Santa Bárbara encantou quem passou pela Estação Cultural da Fundação Romi neste sábado (1) e domingo (2). Visitantes e turistas prestigiaram a exposição de diversas espécies e puderam adquirir uma orquídea, planta natural ou insumo dos cinco participantes da edição.

Realizado pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, Conselho Municipal de Turismo (Comtur), o evento trouxe os expositores + Verde Flor e Jardim, Center Flores, Beija-flor Paisagismo, Orquidário Santa Bárbara e Konkist Flores.

O Festival nasceu como iniciativa do “Plano de Desenvolvimento do Turismo Rural e Ecoturismo”, elaborado pela Prefeitura em parceria com o Conselho Municipal de Turismo (Comtur), com o objetivo de atender o eixo 7 do Plano que visa a elaboração de circuitos e eventos em parceria com produtores e empresas voltadas ao fomento do Turismo Rural e Ecoturismo.

“A pedido do prefeito Rafael Piovezan, mais uma vez fomentamos o turismo na cidade, dando acesso aos visitantes para produtos e cuidados das mais variadas espécies de orquídeas. Agradeço a participação dos expositores e também os nossos artesãos que não mediram esforços em encantar nessa 3ª edição do Festival das Orquídeas de Santa Bárbara”, ressaltou o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix.

O credenciamento dos participantes ocorreu até o dia 28 de abril para comercialização de produtos e serviços sendo, prioritariamente orquídeas, compondo-a também com flores e plantas naturais, bem como insumos e serviços de paisagismo, jardinagem e arte floral, com exceção de alimentos, bebidas e artesanato, visando atender aos princípios da oportunidade e valorização de empresas situadas no Município e na região.

