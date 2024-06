Feira do Produtor de Santa Bárbara será realizada em 9 bairros neste mês

Nove bairros de Santa Bárbara d’Oeste receberão neste mês a Feira do Produtor Agroecológico e Artesanal de Santa Bárbara d’Oeste, conforme lista abaixo. Promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, em parceria com empreendedores da cidade, e de forma alternada, a ação visa estreitar o vínculo entre produtores, produtos e consumidores e apresentar maior flexibilidade em relação à capacidade de produção do pequeno agricultor.

O público terá à disposição os empreendedores: Doce Espiga (milho verde, pamonhas, curau, suco e bolo de milho), Lancholet (Lanches Artesanais), Flor&Cultura (venda de suculentas, cactos e arranjos), Trailer do Mineiro (lanche de pão com linguiça artesanal e porção de batata), Dr Chapa (lanche de pernil e de costela), Dr Crepe (crepes franceses), Ki Queijos (queijos e produtos de Minas), Acarajé da Josa (acarajé), Kalango Cervejaria (chopp artesanal), Heróis Lanches (hambúrguer artesanal), Ki Pastel (pastéis de diversos sabores), Wow Cozinha Criativa (doces) e Cilas Coutinho (doces caseiros), M&L Variedades (brinquedos infantis), Lius Café e Cia (Pizza cone).

Para fazer parte da Feira do Produtor, produtores e comerciantes interessados podem entrar em contato com a Secretaria de Meio Ambiente, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, pelo telefone (19) 3459.1480.

Serviço:

⁣▪ Entre as ruas do Estanho e do Alumínio, no Mollon

Dia 4 de junho (terça-feira), das 17 às 22 horas

▪ Complexo de Esportes e Qualidade de Vida do Jardim Esmeralda (Entre as ruas do Rayon, Guaratinguetá, Batatais e do Cacau)

Dia 5 de junho (quarta-feira), das 17 às 22 horas

⁣▪ Novo Complexo de Esportes e Qualidade de Vida do Santa Rita (Entre as ruas Camaiuras, Euclides da Cunha, Ismael Alves e Guaianazes, Jardim Santa Rita)

Dia 6 de junho (quinta-feira), das 17 às 22 horas

▪ Área de Bem-Estar e Lazer do São Fernando (Entre a Avenida Alfredo Contatto e ruas Jade, Centeio e Ametista)

Dia 11 de junho, das 17 às 22 horas

⁣▪ Praça “Augusto Toledo – Seo Augustinho” (Entre as ruas Tupis, Carajás e Tupinambás, Jardim São Francisco)

Dias 12 e 26 de junho, das 17 às 22 horas

▪ Entre as ruas Monte Líbano e Jequitibá, no Jardim Flamboyant

Dias 13 e 27 de junho, das 17 às 22 horas

⁣▪ Praça do Jardim Dulce (Entre as ruas dos Maracujás com das Hortências)

Dia 18 de junho, das 17 às 22 horas

⁣▪ Área de Bem-Estar e Lazer do Pântano/Mollon (Rua Ferdinando Mollon)

Dia 20 de junho (quinta-feira), das 17 às 22 horas

⁣⁣▪ ⁣Praça da Migração (Avenida da Indústria, s/nº, Jardim Pérola)

Dia 25 de junho, das 17 às 22 horas

*Programação poderá sofrer alterações sem aviso prévio