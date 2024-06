Dia dos Namorados: o que presentear?

O mês mais romântico do ano está chegando e com isso muitas empresas já se preparam oferecendo serviços e produtos que prometem chamar atenção dos casais.

Selecionamos alguns produtos de beleza especialmente para o dia dos namorados.

Loção Hidratante Corporal Sensual

Hidratação e nutrição em um único produto, enriquecido com Manteiga de Karité e Hydrovance®. Aumento do teor de água e de elasticidade da pele, contribui para a restauração do tecido cutâneo e protege contra o ressecamento. Fórmula com rápida absorção para uma pele macia, aveludada e suavemente perfumada.

RAAVI – R$ 24,00 – www.raavidermocosmeticos.com.br

Leave-In Barba e Cabelo Men Barber

Com um mix de ativos ricos em nutrição, brilho e combate ao frizz. A união de Extrato de Café, Canela e Chá Verde, no Leave – in proporciona um tratamento equilibrado hidratando os fios resultando na barba e cabelos livre de frizz.

Plancton – Leave-In Men Barber R$48,25 – www.plancton.com.br

Pomada Modeladora Men Barber

Com ativos ricos em nutrição, brilho e combate ao frizz. A união de Extrato de Café e Canela, na POMADA MODELADORA atua modelando e fixando os fios, além de fazer recarga de brilho.

Plancton – Pomada Men Barber R$65,95 – www.plancton.com.br

Kit linha Sangue de Dragão

Extraída do dragoeiro, uma árvore nativa amazônica, a seiva Sangue de Dragão possui propriedades terapêuticas que são conhecidas pelos povos da Amazônia desde os primórdios. É considerada uma seiva “milagrosa”, devido ao seu alto poder de cura. Formulada através da junção com o Bio Restore®, um poderoso reconstrutor, a Arvensis traz essa seiva “milagrosa” para um cuidado globalizado da raiz às pontas. A linha Sangue de Dragão promove a regeneração da fibra capilar danificada, blinda contra a oxidação e evita o envelhecimento precoce dos fios.

O kit contém shampoo, condicionador e máscara R$189,24