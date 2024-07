Filha do Neymar: o que diz o mapa astral de Helena

Nasceu, na última quarta-feira (3), a mais nova herdeira de Neymar Jr. Filha do jogador com a modelo Amanda Kimberlly, Helena é nativa de Câncer, signo conhecido por sua sensibilidade, empatia e forte vínculo familiar.

De acordo com o Astrolink, site especializado em astrologia, o horário exato do nascimento não foi divulgado, porém, é possível fazer algumas considerações sobre sua personalidade com base em seu mapa astral.

Sol em Câncer: o Sol em Câncer indica que Helena será uma pessoa muito ligada à família, valorizando suas raízes e tradições. São pessoas conhecidas por seu cuidado e proteção, muitas vezes sendo o alicerce emocional daqueles com quem convive. Helena poderá demonstrar uma forte intuição e uma natureza carinhosa desde cedo.

Lua em Gêmeos: a Lua representa nossas emoções e a maneira como reagimos ao mundo ao nosso redor. Com a Lua em Gêmeos, Helena terá uma mente curiosa e ágil. Essa posição lunar sugere uma criança comunicativa, sempre interessada em aprender e trocar ideias. Sua capacidade de se adaptar e sua versatilidade serão notáveis, permitindo que ela navegue pelas mudanças da vida com facilidade.

O Impacto do Mapa Astral na Personalidade de Helena filha

O mapa astral de Helena, mesmo sem o horário exato de nascimento, já revela uma combinação interessante de sensibilidades emocionais e curiosidade intelectual. Sua natureza canceriana proporcionará uma base sólida de amor e cuidado, enquanto a influência geminiana trará um toque de leveza e agilidade mental.

Sensibilidade e empatia: o signo de Câncer, regido pela Lua, destaca a habilidade de Helena em compreender e cuidar das emoções dos outros. Ela será uma presença reconfortante para aqueles ao seu redor, sempre pronta para oferecer apoio.

Outras características de Helena segundo seu Mapa Astral

Mercúrio em Leão: esse posicionamento sugere que Helena terá uma forma de se expressar confiante e dramática. Ela pode gostar de ser o centro das atenções em conversas e terá um estilo de comunicação criativo e cheio de entusiasmo.

Vênus em Câncer: é provável que a pequena tenha uma abordagem amorosa e protetora nos relacionamentos. Ela valorizará a segurança emocional e terá uma natureza carinhosa e empática, buscando conexões profundas e sinceras.

Marte em Touro: indica que Helena terá uma natureza determinada e prática. Ela será persistente e cuidadosa em suas ações, preferindo um ritmo constante e confiável.

Júpiter em Gêmeos: sugere uma natureza expansiva e curiosa em relação ao crescimento pessoal. Ela valorizará o aprendizado e a comunicação, buscando sempre novas ideias e conhecimentos. A possível conjunção com a Lua amplifica sua curiosidade emocional e intelectual.

