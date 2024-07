Seguem inscrições para 372 moradias do Romano até dia 19 de julho

Mais notícias da cidade e região

A CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo) segue até dia 19 de julho com o período de inscrições cadastrais para as 372 moradias de interesse social, em construção na Avenida Sebastião de Paula Coelho, no Romano. Essas inscrições poderão ser realizadas até as 17 horas do dia 19/07/2024.

O empreendimento habitacional faz parte do Programa de Parcerias com Municípios, do Governo do Estado de São Paulo. As unidades terão área útil de 47,87 m2, dois quartos, sala, cozinha, banheiro e lavanderia.

Seguindo as diretrizes da CDHU, as inscrições são realizadas apenas de forma ‘online’, mediante o preenchimento de formulário eletrônico disponibilizado no site www.cdhu.sp.gov.br.

Na página inicial haverá um banner “Faça agora sua inscrição”, clicar para ser redirecionado para a próxima tela. Em seguida selecione o empreendimento Santa Bárbara d’Oeste-D, opção “inscrição” e siga as orientações.

Será enviado o código de acesso por SMS ou ao e-mail informado pela pessoa interessada. Validar o código recebido no menu “validar código de acesso” e preencher todos os campos obrigatórios. Ao concluir a inscrição será enviado por e-mail os dados cadastrados pela família e o número da inscrição.

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste oferecerá total apoio na divulgação das informações. Caso a pessoa não consiga realizar a inscrição diretamente no site da CDHU poderá procurar por orientação em um destes locais:

* Núcleo de Atendimento Social da Cidade Nova

* Núcleo de Atendimento Social do Mollon

* Núcleo de Atendimento Social do Cruzeiro do Sul

* Núcleo de Atendimento Social Rotary

* Núcleo de Atendimento Social San Marino

* Núcleo de Atendimento Social Centro Social Urbano

* Núcleo de Atendimento Social Jardim Europa

* Centro de Referência de Assistência Social | CRAS 1 – Vista Alegre

* Centro de Referência de Assistência Social | CRAS 2 – Bairro São Fernando

* Centro de Referência d Assistência Social | CRAS 3 – Bosque das Árvores

* Centro de Referência de Assistência Social | CRAS 4 – Conjunto Roberto Romano

* Centro de Referência de Assistência Social | CRAS 5 – Planalto do Sol II

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP