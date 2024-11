Filhos e netos de Gilberto Gil tocam na Feira das Nações neste domingo

Neste domingo a Feira das Nações, em Santa Bárbara d’OEste recebe o grupo Gilsons – Foi em 2018 que o trio Gilsons iniciou sua promissora carreira, sob esse nome – tão óbvio quanto genial. Possuindo uma bem-sucedida série de lançamentos, entre os quais os hits “Várias queixas” e “Devagarinho”, José, João e Francisco Gil, respectivamente filho e netos do grande patriarca da família e mestre da MPB, Gilberto Gil, espalham uma mensagem auspiciosa de confiança, amor e luz.

Confira mais detalhes da estrutura:

Como chegar

O Complexo Usina Santa Bárbara está localizado na Rua Aristeo Carlos Pereira, no Residencial Dona Margarida, em Santa Bárbara d’Oeste/SP.

O acesso para o evento será pela SP-306 Rodovia Luís Ometto e SP-135 Rodovia Dona Margarida da Graça Martins. Os veículos seguirão pela Rua José Mathias Filho (atrás da Câmara Municipal) e posteriormente na Rua Antônio Júlio, no Residencial Dona Margarida, com acesso ao Caminho dos Flamboyants, entrada do estacionamento.

Haverá sinalização no local e apoio de agentes da Guarda Civil Municipal.

Estacionamento solidário pago

O estacionamento solidário será explorado pela Apae de Santa Bárbara d’Oeste (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais).

Estacionamento de: automóveis, motos, vans, micro-ônibus, ônibus e similares.

Serviço: guarda-volume

Locais de estacionamento: Complexo Usina Santa Bárbara e ruas adjacentes, Caminho dos Flamboyants, Rua Maria Luiza Petrini Margato e Rua Aristeo Carlos Pereira.

Acessos para o estacionamento: Caminho dos Flamboyants e Rodovia Margarida da Graça Martins (SP-135).

Valores:

Automóveis: R$ 30

Motos: R$ 15

Vans, micro-ônibus, ônibus e similares: R$ 80

Guarda-volume: R$ 5

A arrecadação será revertida à instituição. O preço público para estacionamento no evento foi fixado pelo Conselho Municipal de Turismo – Comtur e a instituição foi selecionada por meio do Edital de Chamamento Público para Credenciamento de Organizações da Sociedade Civil (OSC), Organizações Sociais (OS) e Entidades Beneficentes Sem Fins Lucrativos.

Acessibilidade | Vagas especiais PCD

Para cadeirantes, pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, haverá estacionamento gratuito interno pela entrada B via SP-135 Rodovia Dona Margarida da Graça Martins no letreiro “Usina Santa Bárbara”.

Acessibilidade | Pessoas com deficiência/cadeirantes

Além das vagas preferenciais no estacionamento para pessoas com deficiência, o evento contará com um espaço para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida em frente ao palco principal, com acesso pela cabine técnica. O Complexo Usina Santa Bárbara conta com banheiros de alvenarias para pessoas com deficiência e cadeirantes na entrada do local e perto do palco principal, além de banheiros químicos especiais instalados para o festival.

Acessibilidade | Transporte adaptado

O Transporte Adaptado Municipal poderá ser agendado por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida pelo telefone 3455.1000, de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 horas.

Pontos de hidratação

O evento contará com três pontos de hidratação gratuitos espalhados pelo Complexo Usina Santa Bárbara, localizados nas proximidades do banheiro de alvenaria externo (entrada do Complexo), banheiro de alvenaria interno e ao lado do Salão Francês.

Segurança

Amplo esquema de segurança, brigadistas, apoio da Guarda Municipal, Defesa Civil e Polícia Militar. O evento é equipado com catraca, revista, detector de metais e câmeras de segurança.

Itens permitidos

Será permitida a entrada de carrinho de bebê e itens para bebês, barras de cereal, frutas cortadas e armazenadas em sacos tipo “Ziplock”, alimentos industrializados, com a embalagem lacrada originalmente como salgadinhos e bolachas, água mineral em copo plástico igualmente lacrado e em garrafa de plástico mole lacrada, óculos escuros, capa de chuva, chapéu/boné, canga, mochila/bolsa, protetor solar, protetor labial e maquiagem, câmera ‘polaroid’ e carregadores portáteis para celular e cabos, além de animais de estimação. Vale ressaltar que é obrigatório uso de coleira e guia e também focinheira para cães de raças notoriamente violentas e perigosas.

Itens proibidos

Não será permitida a entrada de qualquer tipo de bebida (alcoólicas ou não), qualquer tipo de garrafas, latas, copos e garrafas (exceto o de água com material “plástico mole”), embalagens rígidas e com tampa, recipientes de vidro, metal ou plástico (perfumes, cosméticos e desodorante apenas roll-on), narguile/bong, isopor, cooler ou qualquer utensílio para armazenagem, cadeira, banquinho, cadeira de praia ou qualquer tipo de assento com material rígido, capacete, guarda-chuva com ponta, qualquer tipo de substância ilícita, venenosa e/ou tóxica, arma de fogo/arma branca (faca, canivete, punhal e assemelhados), fogos de artifício e de estampido, objeto perfurocortante que coloque em risco a segurança do público (tesoura, estilete, pinça etc), remédio sem autorização de receita médica, skate / patinete / patins / bicicleta, bastão de selfie, bandeira ou cartaz contendo mensagens ou símbolos com divulgações comerciais ou políticas, bandeira com mastro, máquinas fotográficas com lente intercambiável (exceto imprensa previamente credenciada) e roupas e acessórios com formatos e partes pontiagudas que possam machucar ou causar lesões.

Ambulantes

Não será permitida a presença de ambulantes num raio de 200 metros do evento, atendendo a Lei Municipal n° 103/2010.

Pet friendly

A Feira das Nações 2024 é pet friendly. Mesmo assim, a organização ressalta a obrigatoriedade do obrigatório uso de coleira e guia em todas as raças e também focinheira para cães de raças notoriamente violentas e perigosas.

Sustentabilidade

Em parceria com o Supermercados São Vicente, a 32ª edição do evento está comprometida em reduzir seu impacto ambiental, compensando suas emissões de CO2.

O evento terá novamente todas as suas emissões diretas, incluindo energia, combustível, esgoto e resíduos, calculado por meio da versão brasileira da ferramenta de cálculo GHG Protocol, gerida pela Fundação Getúlio Vargas. A compensação ocorrerá com plantio de mudas de árvores.

A organização do evento também está se concentrando em compensar as emissões do público, incluindo nos cálculos informações sobre deslocamento, tipo de veículo e combustíveis, que serão coletadas por meio de pesquisa realizada ao longo dos dias de evento.

Até mesmo os deslocamentos dos artistas que participarão do evento neutro, serão computados e compensados. O estudo prévio demonstrou que ao menos 270 árvores nativas da Mata Atlântica serão necessárias para esta compensação, o equivalente ao investimento de mais de R$ 14 mil em créditos de carbono de projetos certificados.

Ambulatório médico

A estrutura do evento conta com Ambulatório Fixo localizado no Complexo. Serão disponibilizados médico e técnicos de enfermagem.

Economia criativa

Serão comercializados produtos em diversas técnicas, como amigurumi, biojoias, biscuit, bordados, carpintaria, como crochê, customização de chinelos, dobradura, entrelaçamentos de pedrarias, epóxi, macramê, pintura criativa, patchwork, costura artística e criativa, entre outros. Confira os artesãos e técnicas:

– Antônio Carlos – jogos, cachepôs, porta objetos em madeira

– Bernardete Camargo – toucas, pintura em tecido, vestidos para bonecas em crochê, suporte para vasos em macramê e lembrancinhas de Santa Bárbara d’Oeste

– Celso Pupin – peças em epóxi, biojoias, porta incenso, mensageiro dos ventos e filtro dos sonhos

– Edma de Souza – acessórios em metal e macramê e filtro dos sonhos

– Fernanda Brasil – velas aromáticas e aromatizadores

– Jhonatan Felix – pintura criativa em bustos de personalidades, personagens, caveiras, animais, chaveiros

– José Emídio – tábua de corte de carne, porta objetos em madeira e chaveiros em resina epóxi

– Julia Wagner – lanternas de fada, casinhas e luminárias em biscuit

– Larissa Rodrigues – acessórios em metal e macramê, terços, chaveiros e chinelos bordados

– Letícia Pelissoni – bonecos em amigurumi

– Maria de Fátima Isler – bonecas de pano e fantoches

– Maria de Nazaré Piedade – acessórios e chaveiros em capim dourado

– Maria Socorro – acessórios em macramê, pedras naturais, couro, recouro e sementes e filtro dos sonhos

– Nilza Catib – panos de prato, tapetes, utilitários de cozinha em crochê, bordado e patchwork



– Paulo Couto – bolsas, capelinha, porta objetos, chaveiros em pedrarias e origami (tsuru)

– Rosely Wagner – gorros, enfeites de natal, sapatinhos de bebê, chaveiros e acessórios em crochê



– Silvaneide Ferreira – turbantes, bandanas, tiaras, scrunchs e laços de cabelo

– Sonha Eli de Paula – bolsas, mochilas, shoulder bag, carteiras, porta objetos

– Suzana Chiquetto – toucas e bonecos em amigurumi

– Tania Amianti – bonecos em amigurumi, macramê decorativo e chaveiros

Cardápio

ARGENTINA

(Associação Vinde à Luz)

Choripan: pão, linguiça, queijo e molho artesanal

Bondiola: pão, paleta suína, queijo e molho artesanal

Chuleta: carne bovina com osso grelhada, purê de batata e molho artesanal

Espeto de carne, frango, kafta e linguiça

Alfajor

ALEMANHA

(Centro Espírita Maria Goretti)

Eisbein – Joelho de Porco a Moda Alemã, acompanha: batata bolinha temperada + Frikadellen + Cervelá Salad + fatias de pão

Frikadellen: Bolinha de carne bovina, suína, bacon e cebola

Cervelá Salat – Salsicha Cervelá em rodelas no vinagrete + batata bolinha temperada

Strudel de Maçã

BRASIL

(Rotary Club – Progresso)

Lanche de Pernil Completo: Pão, pernil desfiado, alface, vinagrete e queijo

Porção de coxinhas (7 unidades)

Pudim de Tapioca

Feijão Tropeiro (porção individual): Feijão de corda, calabresa, bacon e farinha de mandioca

Açaí Pote 300 ml (2 adicionais)

Açaí Pote 500 ml (3 adicionais)

Açaí Pote 700 ml (4 adicionais)

CHILE

(Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE)

Empanada de carne, frango, queijo e queijo com cebolinha verde

Espeto de carne com pimentão vermelho, tomate e cebola

Espeto de frango com pimentão vermelho, tomate e cebola

CHINA

(Associação de Moradores do Bairro Mollon – Amobam)

Tanghulu (Espeto de Frutas): morango, uva, maçã e misto

Biscoito da sorte

Pastel de carne, pizza e queijo

ESPANHA

(Serviço de Assistência Social – MEIMEI)

Porção de Churros Espanhol (6 unidades)

Churros Tradicional: Recheios Doce de Leite ou Chocolate

Churros de Nutella

Croquetas Espanholas (porção 10 unidades): 5 carne e 5 de presunto e queijo

Porção de Patatas Bravas: com páprica picante e molho agridoce

Bocadillo de Chorizo: Pão baguete, molho de alho, rúcula, queijo mussarela e linguiça de chorizo

ESTADOS UNIDOS

(Serviço Social em Promoção a Cidadania Imaculada Conceição)

Combo Americano: Hambúrguer + batata frita

Burguer U.S.A: Pão, 2 hambúrgueres e mussarela

Batata frita

Hot Dog: Pão, 1 salsicha, molho de tomate, purê de batata e batata palha

Milk Shake: Chocolate com Nutella, morango e ninho trufado

FRANÇA

(Associação de Beneficência e Educação – Casa da Criança)

Crepe Francês Salgado – Grande

Crepe Francês Doce – Pequeno

Crepe Francês Doce – Grande

Batata canoa frita com creme de queijo (Des Frites Au Fromage A Lá Creme)

ITÁLIA

(Guarda Mirim)

Lasanha Bolonhesa: massa, molho bolonhesa e queijo mussarela

Lasanha 4 Queijos: massa, queijos: brie, mussarela, gorgonzola e catupiry e molho branco

Talharim ao Molho Sugo (base de tomate)

Talharim ao Molho Bechamel (molho branco, a base de leite, manteiga e noz-moscada)

Talharim a Bolonhesa (ragu de carne e molho de tomate)

Pizza Broto de calabresa, frango, margherita, abobrinha e portuguesa

Sorvete Italiano – Casquinha: baunilha, chocolate e mista

Sorvete Italiano – Cascão trufado de Nutella ou doce de leite, com massa de baunilha, chocolate ou mista

JAPÃO

(Hospital Santa Bárbara)

Pastel de carne, queijo e pizza

Temaki Hot

Barca: 2 Niguiri Salmão, 2 Niguiri de Peixe Branco, 2 Niguiri Skim, 4 Uramaki Grelhado Salmão Cream Cheese, 2 Hossomaki Salmão e 2 Hossomaki Kani e Manga”

MÉXICO

(Associação Cidadão e Cidadã de Direito)

Taco (2 unidades)

Burrito de carne ou frango

Nacho

Churros

Paleta Mexicana

PORTUGAL

(Centro Espírita Batuíra)

Bolinho de Bacalhau

Batata Portuguesa no palito

Salsicha Portuguesa no palito

Queijo assado

Pastel de Belém (unidade)

Pastel de Belém (6 unidades)

REINO UNIDO

(Serviço Paroquial de Assistência Social – Creche Papa João Paulo II)

Fisgada and Chips: Tiras de Tilápia com batata frita (serve 2 pessoas)

Batata Canoa (serve 2 pessoas)

Lanche Elizabeth ll: Pão, frango preparado com molho inglês, curry, e maionese

Lanche O Inglês: Pão de brioche, 90 gramas de smash de carne, queijo cheddar e maionese

DOMINGO | 10/11/2024

12h30 – Negro Silva (Música) | Palco Culturas



13h30 – Intervenção artística | MB Circo (Circo)



14h – Roda de Capoeira | Associação de Capoeira Motta & Cultura Afro (patrimônio imaterial) | Palco Tradições



14h30 – Alinhavando | Núcleo Artístico Corpus (Teatro) | Palco Culturas



14h30 – Intervenção artística | MB Circo (Circo)



15h – Intervenção artística | FAMAM (Música)

15h30 – Intervenção artística | MB Circo (Circo)



16h – Banda Ska7 (Música) | Palco Tradições

16h – Gabriel Bastos (Música) | Palco Culturas

16h – Intervenção artística | MB Circo (Circo)



16h30 – Intervenção artística | Malabarindo | MB Circo (Circo)



17h – Intervenção artística | Beira Rio | Cia Gramelô (Teatro Lambe-Lambe)



17h30 – Buraco de Minhoca | Tríade Teatral (Teatro) | Palco Culturas



17h30 – Intervenção artística | MB Circo (Circo)



18h – Corporação Musical União Barbarense (Música) | Palco Tradições



18h – Intervenção artística | Vem qui tem | Palhaço Aminézio (Circo)



18h30 – Intervenção artística | MB Circo (Circo)



19h – Dois de Casa – Brasilidades (Música) | Palco Culturas

19h – Intervenção artística | Histórias de Assombrar | Cia Luzes e Lendas (Teatro Lambe-Lambe)



19h30 – Intervenção artística | MB Circo (Circo)



20h – Danças Típicas | Estúdio Flamenco Soniquete (Espanha) | Faces Ocultas Cia de Dança (Brasil) | Interior Cia. de Dança (Brasil e EUA) (Dança) | Palco Tradições



20h30 – Intervenção artística | MB Circo (Circo)



21h – Gilsons (Música) | Palco Nações