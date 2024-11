Procon de Americana obtém economia de 72% após sistema eletrônico

O Procon de Americana economizou 72,7% em despesas com custos de correspondências para envio de notificações após a adoção, em março deste ano, de novo sistema eletrônico oferecido pela Fundação Procon São Paulo.

No ano passado, esse tipo de despesa ficou em R$ 21.627,75. Em 2024, os custos ficarão em R$ 5.899,30, uma vez que a previsão é de que não haja gastos em novembro e dezembro, segundo o órgão.

Considerando o período de abril de 2023 a abril de 2024, portanto após a implantação do sistema, a economia chega a quase a 100%. “De janeiro a março ainda utilizávamos o sistema antigo e de abril a maio ainda estávamos em transição. Já em setembro houve despesa por conta de envio de documento interno para a Fundação”, afirma o diretor do Procon Americana, Estevão Luis Cardoso Pavan.

O novo sistema, além de trazer mais agilidade e rapidez no atendimento das demandas, oferece ao consumidor a possibilidade de acompanhar todas as fases do andamento do processo administrativo de sua reclamação, permitindo ainda a interação entre o consumidor e o fornecedor na tratativa para resolução do problema.

Além dos benefícios para o cidadão, o sistema trouxe economia para o município, diminuindo as despesas com custos de correspondência no envio das notificações, uma vez que o novo modelo opera de forma totalmente eletrônica.

“Embora a pequena economia gerada, comparada ao orçamento municipal, o montante colabora com a política pública e beneficia indiretamente o interesse dos direitos difusos e coletivos do consumidor”, ressalta o diretor do órgão.