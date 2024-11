Abastecimento de água poderá ser afetado na região do Romano na terça-feira

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste programou para terça-feira (12) uma ação de melhoria na distribuição de água para a região do Conjunto Roberto Romano, onde será instalada uma válvula redutora de pressão (VRP) na tubulação de saída da água do reservatório localizado no bairro.

A execução do serviço requer interromper o sistema de bombeamento do local, com isso, o abastecimento de água poderá ficar prejudicado no período das 8 às 18 horas de terça-feira para os bairros Roberto Romano, Rochelle I e II, Laudissi, Parque Olaria, Santa Alice e Vista Alegre.

A válvula redutora de pressão tem a função de controlar e manter constante a pressão da água na rede pública de abastecimento, dessa forma, contribui para reduções de perdas de água e de custos para o Departamento, pois sua operação minimiza potenciais vazamentos e manutenções na rede, ocorrências que causam transtornos à população da região afetada.

O DAE solicita a compreensão e orienta para que os moradores dos bairros citados façam economia da água reservada na caixa do imóvel, usando somente o necessário durante o período do serviço, das 8 às 18 horas. Os telefones para informações são 0800-770-3459 e 3459-5910, ou por mensagem de texto para WhatsApp: 9-9992.6848, atendimento todos os dias, das 6 a meia-noite.