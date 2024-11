Decisão da 3 divisão do Gigantão esta segunda-feira

São Paulo Lírios e Unidos da Norte decidem a final da 3 divisão do Gigantão 2024, torneio promovido pela Secretaria de Esportes de Americana, na próxima segunda-feira (11), às 19h, no campo do Centro Cívico.

Para chegar à decisão, o São Paulo Lírios superou nas oitavas de final o Pé da Maloka pelo placar de 1 a 0, nas quartas de final venceu o União Família pelo mesmo placar e na semifinal passou pelo Novo Sport, com os placares de 1 a 1 no tempo normal e 2 a 0 nos pênaltis.

O Unidos da Norte venceu a equipe do Irmãos FC nas oitavas de final pelo placar de 1 a 0, passou pelo Praia Azul Recanto nas quartas, após a escalação irregular de um jogador, e superou na semifinal o Unidos do Guanabara nos pênaltis por 3 a 2, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar.

“As duas equipes conquistaram as vagas na final com méritos, esperamos muita emoção e muito apoio por parte das duas torcidas.

Força da 3 divisão

A realização da 3 divisão do Gigantão 2024 foi um sucesso e esperamos uma grande partida para encerrar o torneio”, destaca o secretário de Esportes, Marcio Leal.