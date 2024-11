PCJ entrega Prêmio Sua Gota faz a Diferença

O Consórcio PCJ promoveu na sexta-feira, dia 08 de novembro, em Piracicaba (SP), no auditório do SESC (Serviço Social do Comércio), o Seminário de Avaliação do Projeto Gota d’Água, que contou com o reconhecimento dos Destaque do ano de 2024 e entrega do Prêmio “Sua Gota Faz a Diferença”. A ocasião também marcou a celebração dos 30 anos do Programa de Educação e Sensibilização Ambiental da entidade e homenageou importantes pessoas que contribuíram para as ações do programa.

O evento contou com a presença das autoridades: o prefeito de Piracicaba e presidente dos Comitês PCJ, Luciano Almeida, o presidente do Conselho Fiscal do Consórcio PCJ e vereador de Rio Claro (SP), Júlio Lopes. Considerados os pais do Programa de Educação Ambiental do Consórcio PCJ, o secretário executivo Francisco Lahóz, e a educadora, Adriana Braga, foram homenageados. Os dois foram os responsáveis por replicar as “Classes de l’eau” (Classes de Água), que tiveram contato na França, aqui nas Bacias PCJ. a primeira aplicação aconteceu na escola Adoniran Barbosa, em Valinhos (SP).

“Nossa gratidão aos franceses que nos ensinaram que os responsáveis pela conservação da água somos nós. E acredito que nesses 30 anos conseguimos, com muitas parcerias, implementar e manter isso. Por isso que ainda tomamos banho, por isso que ainda temos água para indústria, para produzir aqueles morangos deliciosos da região de Jarinu e Atibaia, portanto, o nosso agradecimento a todos que se sensibilizaram e fizeram a lição de casa”, comentou Lahóz.

O prefeito de Piracicaba (SP), Luciano Almeida, participou da entrega dos prêmios e ressaltou a importância de ações como esta: “Eu acredito que é importante o que vocês estão desenvolvendo, como premiar iniciativas e projetos, porque eles podem mudar a cabeça das pessoas, porque o recurso hídrico é sim finito e a gente não vive sem água”, comentou o prefeito de Piracicaba e presidente dos Comitês PCJ, Luciano Almeida.

O programa de Educação Ambiental do Consórcio PCJ foi destacado por todos como uma referência no trabalho de sensibilizar sobre a problemática da água nas Bacias e da sua importância para as Bacias PCJ e referência nacional.

“Os 30 anos deste programa, dos quais 15 anos eu fiz parte, e ver os avanços dele, do projeto Gota d’Água e tanta gente presente aqui hoje, eu fico emocionada e bate o coração bem forte. Isso mostra o poder transformador da Educação Ambiental e, em especial, sobre a gestão de recursos hídricos. O processo de sensibilizar é constante e ver tantas pessoas engajadas nos enche de energia para continuar com esse projeto com tantos resultados para a região”, comenta a gerente técnica do Consórcio PCJ, Andréa Borges.

Como foi o Seminário e a entrega das premiações

A parte inicial do evento foi destinada ao seminário de avaliação do projeto, onde a plateia participou levantando questões e sugestões de aperfeiçoamento para as ações do Gota d’Água. Em seguida ocorreram as homenagens para as diversas personalidades marcantes que fizeram parte da história dos 30 anos do Programa de Educação e Sensibilização Ambiental.

Na parte final foi realizada a revelação dos finalistas e a entrega dos certificados aos Destaques do Ano de 2024, ação com objetivo de reconhecer as atividades realizadas por alunos e professores que trabalharam o tema do Projeto Gota d’Água em 2024 – Justiça Ambiental e Resiliência Hídrica. Os melhores projetos em cada categoria receberam o Prêmio “Sua Gota Faz a Diferença”:

Confira os ganhadores por categoria:

DESENHOS:

Infantil e Fundamental I

Lara Miranda Mantovani – CEIEF Rafael Affonso Leite (Limeira)

Fundamental II e Ensino de Jovens e Adultos (EJA)

Maria Eduarda Chianello de Sousa – EMEF Prof.ª Nilva de Lourdes Rocha Oliveira (Santa Gertrudes)

PODCASTS:

Infantil e Fundamental I

E.M. Professor Fernando Amos Siriani (Bragança Paulista)

Fundamental II e EJA

CIC Eduardo Von Zuben (Vinhedo)

VÍDEOS:

Infantil e Fundamental I

EMEB Luiza Francisca de Souza Martins (DAE Jundiaí)

Fundamental II e EJA

CIC Eduardo Von Zuben (Vinhedo)

Lista de homenageados

Confira as personalidades que foram homenageadas pelos 30 anos do Programa de Educação e Sensibilização Ambiental:

Adriana Braga

Adriana Cristina Müller Del Mondo

Alessandra Maria Aquino Canivezi

Ana Lúcia Floriano Rosa Vieira

Ana Paula Saraiva Nicésio

André Mariano

Carolina Marques Suppioni Bertelli Ferreira

Cláudia Grabher

Elizabeth Nunes Salles

Fabíola Pereira Córdon

Felipe Augusto Gasparotto

Flávia Izaura Camargo

Francisco Antônio Moschini

Francisco Lahóz

Gilmânia de França Paiva

Gustavo Cosenza de Almeida Franco

José Batista Marinho

Katia Cristina Mansette Birke

Kátia Rossi Gotardi

Kely Cristina Ribeiro Nadin

Laís Ferraz de Camargo

Lucilene de Aquino

Maybe Leticia Lordano de Freitas

Mônica Tortelli

Paula Trambaiole Lima

Rosângela Grigolleto

Rosilaine Diniz Piccoli

Silsi Helena de Fáveri Nascimento

Sílvia Cristina Cassoli Debbani

Stela Dalva Sorgon

Tema do Projeto “Gota d’Água 2025”

Durante o Seminário de Avaliação, a gerente técnica do Consórcio PCJ apresentou o tema do Projeto “Gota d’Água” para o ano de 2025 que será “Água: Guardiã da Biodiversidade”. Mais detalhes serão apresentados no início do próximo pelo Programa de Educação e Sensibilização Ambiental, no site do Consórcio PCJ www.agua.org.br.

Sobre o Projeto Gota d’Água 30 anos do PCJ

O projeto “Semana da Água”, promovido desde 1994 nas Bacias dos Rios Piracicaba Capivari e Jundiaí (PCJ), foi remodelado pelo Programa de Educação e Sensibilização Ambiental do Consórcio PCJ e, a partir de 2015, passou a fazer parte do Projeto “Gota d’Água”. A iniciativa tem como objetivo intensificar as ações de educação ambiental que extrapolam a execução das Semanas da Água nos municípios, o que de fato já ocorria na prática. Em média, 150 mil pessoas participam das ações do projeto nas Bacias.