O Natal está chegando e com ele a clássica temporada de filmes natalinos. Trata-se de um dos maiores filões da indústria cinematográfica, responsável por alguns clássicos que ficaram eternizados no gosto do público. Por conta disso, o Apostagolos.com resolveu mergulhar fundo para descobrir quais são os filmes de Natal mais populares entre os brasileiros. Para responder à pergunta, recorremos ao Google. O levantamento conferiu o volume de buscas por 118 produções diferentes sempre nos meses de dezembro, entre os anos de 2020 e 2023. Filmes de temática natalina lançados no período do levantamento não foram considerados por terem as buscas afetadas justamente por se tratarem de lançamentos. "Esqueceram de Mim" é o filme de Natal mais popular O clássico "Esqueceram de Mim", de 1990, é o filme de Natal mais popular entre os brasileiros. Estrelado por Macaulay Culkin, conta a história de um menino que passa a festa de Natal sozinho depois que sua família sai para viajar no feriado e o esquece em casa. O longa-metragem foi um sucesso de bilheteria, alçou Culkin ao estrelato e até hoje está no coração dos brasileiros sempre que o Natal se aproxima. Filmes de comédia de terror fazem sucesso no Natal O quarto filme natalino mais popular entre os brasileiros é outro clássico: "Gremlins", de 1984. Ele conta a história de um monstrinho amável que, ao ser submetido a algumas condições, produz animais diabólicos, capazes de estragar com o Natal de qualquer um. O levantamento descobriu que "Gremlins" não está sozinho na preferência dos brasileiros, quando o assunto é filmes natalinos de comédia de terror. "Krampus: O Terror do Natal" apareceu em terceiro lugar na lista, atrás apenas de "Esqueceram de Mim" e "O Grinch". Outros clássicos de Natal "O Grinch", filme sobre a criatura verde que tenta arruinar o Natal da vila onde mora, já teve duas versões. Uma com o ator Jim Carrey de protagonista, na sua versão em 2000. Em 2018, foi lançada uma adaptação animada do livro lançado pelo escritor Dr. Seuss em 1957. Também conseguiram se destacar nas buscas outros clássicos natalinos, como "Simplesmente Amor" (2003), uma comédia romântica que se passa no Natal. "O Estranho Mundo de Jack", de 1993, também apareceu nos resultados. "Duro de Matar" (1988) e "Edward Mãos de Tesoura" (1990) fecham a lista de filmes que se passam no Natal entre os mais populares no Brasil. Confira os cinco filmes natalinos mais populares entre os brasileiros, considerando o volume de buscas no Google entre 2020 e 2023: 1 – "Esqueceram de Mim", de 1990 – 1,2 milhão de buscas 2 – "O Grinch", de 2000 – 722 mil buscas 3 – "Krampus", de 2015 – 545 mil buscas 4 – "Gremlins", de 1984 – 470 mil buscas 5 – "Simplesmente Amor", de 2003 – 350 mil buscas