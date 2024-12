Parque Ecológico de Americana recebe mais de 232 mil visitantes em 2024

O Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” – Zoo Americana recebeu mais de 232,4 mil visitantes durante os 11 primeiros meses de 2024. O espaço, administrado pela Secretaria de Meio Ambiente de Americana, abriga 384 exemplares de animais de 102 espécies, entre mamíferos, aves e répteis.

Os objetivos do parque, considerado um dos pontos turísticos de Americana, incluem a educação ambiental; o desenvolvimento de programas de reprodução em cativeiro, especialmente para espécies ameaçadas de extinção; a coleta e registro de dados para a participação de programas de pesquisa e o lazer do público, proporcionando à sociedade um local de interação com a natureza.

O Parque Ecológico de Americana abriga 24 espécies ameaçadas de extinção, segundo a Portaria do Ministério do Meio Ambiente N° 300, de 13 de dezembro de 2022, do Ministério do Meio Ambiente, que “reconhece a Lista Nacional de Espécies Ameaçadas de Extinção”.

No ano em que completou 40 anos, o local passou por uma série de obras e ações: a instalação de um módulo de brinquedos grande e completo no playground; a colocação de areia e troncos para contenção de água; a construção de muros de arrimo e contenção de calçadas; a concretagem de calçamento externo margeando o alambrado; a troca de dois caixilhos da portaria de acesso principal; o replantio, poda sanitária, ajardinamentos intervenções paisagísticas e ambientação; asfaltamento e correção da manta asfáltica e de guia dos passeios e da área das margens do córrego do Parque Ecológico; a reformulação total do Córrego do Parque e a construção de um caixa e vertedouro com grade para escoamento de águas pluviais.

Os recintos dos tucanos, do cervo-do-pantanal, da harpia, das emas e lhamas, dos pequenos felinos, dos leões, o micário e as ilhas dos primatas também passaram por reformas, readequações e ampliações. As melhorias no parque somam um investimento de aproximadamente R$ 294 mil.

O secretário de Meio Ambiente de Americana, Fabio Renato de Oliveira, avaliou os dados de maneira positiva. “As famílias de Americana são nosso principal público e as ações da administração Chico Sardelli e Odir Demarchi visam o bem-estar de todos os cidadãos. As melhorias, reformas e obras no Parque são realizadas com os valores da bilheteria e com dotação orçamentária específica definida pela atual gestão. Esse esforço resulta em um ambiente bem cuidado, aconchegante e repleto de experiências e aprendizados para as crianças”, explicou.

Os meses de férias escolares são os que registram maior presença de público no Parque Ecológico: foram 24,8 mil visitantes em janeiro e 34 mil em julho. Nestes dois meses, a administração do espaço promove o curso “Feras de Férias no Zoo”, voltadas a crianças de 8 a 12 anos, com o objetivo de integrá-las à natureza, oferecendo a oportunidade de conhecer e aprender sobre os animais, as plantas, e as relações entre estes e o papel do homem. Foram 6 dias de eventos, organizados em dois períodos do ano, e que tiveram a inscrição prévia de 80 crianças.

O Parque Ecológico também atende a população por meio de visitas educacionais monitoradas. São no máximo 40 crianças por visita, oferecidas gratuitamente pela equipe do Núcleo de Educação Ambiental (NEA) e organizadas pela escola e/ou pelo professor responsável pela turma. No ano de 2024, foram monitorados aproximadamente 1.200 estudantes neste programa, que atendeu também grupos de Artur Nogueira, Campinas, Cerquilho, Leme, Limeira, Piracicaba, Rio Claro, Santa Bárbara d’Oeste, Santa Maria da Serra e Sumaré.