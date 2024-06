Filmes e séries mais vistos da semana 1 de junho

trazidos para nós pela JustWatch. com Netflix, Prime, Max, GloboPlay, Star+, Disney + e Apple TV

Criadora +18 apareceu usando moletom do funkeiro

Uma das criadoras +18 mais bem sucedidas do Brasil, a modelo Fernanda Campos, que viveu um affair com o jogador Neymar no ano passado, virou assunto nas redes sociais após aparecer usando um moletom igual ao do ator e funkeiro MC Cabelinho.

As imagens vieram à tona após o vazamento de uma conversa de WhatsApp no qual os dois “combinam um encontro”. No bate-papo, Fernanda é convidada pelo artista para ir a um show dele.

“Quer ir para o show comigo? Só se for de mãos dadas”, convida o funkeiro, que interpretou o personagem Farula, o comparsa de Kátia (Vera Holtz) e Marconi (Douglas Silva) na novela Amor de Mãe (2019).

A criadora de conteúdo responde: “Olha que eu vou, hein?”. “Sério? Jaé… Tú não tem coragem”, provoca MC Cabelinho.

Após o “flerte” vir à tona, Fernanda postou um vídeo curtinho no Instagram Stories no qual aparece de moletom, e alguns seguidores reconheceram a roupa como sendo de MC Cabelinho: “Gente, tá na cara”, disparou um internauta. “Com a roupa do Cabelinho”, comentou outro. “Alguém vai ter que se explicar”, ironizou um terceiro.