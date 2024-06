ao lado de um carrinho de lanche no bairro São Joaquim em Santa Bárbara D’Oeste na manhã desta terça-feira. A ação aconteceu por volta das 9h da manhã e só foi possível depois de denúncia anônima de morador do bairro.

Leia abaixo ‘resenha’ enviada pela GM de SBO-



EQUIPE 01

VTR 20

🚨GCM URBANO

🚨GCM LIMA

🚨GCM TRAJANO

APOIO CANIL VTR 115

🚨GCM CAIO

🚨GCM EDMAR

🐕 CADELA TANDERA

APOIO VTR 05

🚨INSPETOR ADENILSON

🚨GCM ELIEZER

.📍DATA: 04 de junho 2024

.📍HORA: 09:00

.📍LOCAL: Parque Residencial São Joaquim I Rua Conchal n° 182

🛑 APREENSÃO DE DROGAS

Está equipe em patrulhamento preventivo pelo Bairro São Joaquim ,fomos informados por um munícipe que não quiz se identificar, que um indivíduo desconhecido vinha com frequência atrás de um trailer pela rua Conchal, nos deslocamos até o local onde foi encontrado em um buraco de tijolo 14 porções de maconha pelo GCM Urbano, sendo acionado a equipe de CANIL comparecendo com a VTR 115 com a Cadela TANDERA a qual efetuou a varredura pelo local logrando êxito em encontrar sob uma telha 91 porções de crack acondicionadas a 7 kits .

Dados apresentandos pelo 1 D.P. aonde a autoridade local apreendeu os entorpecentes gerando B.O.P.C.