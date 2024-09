Filmes e séries mais vistos setembro semana 1

Trazidos para nós pela equipe da JustWatch.com

Milf do OnlyFans, Danni Cardillo fatura R$ 45 mil com “beijo grego”

Eleita a “Milf do ano” em uma premiação recente, a sexóloga e criadora de conteúdo +18 Danni Cardillo fatura R$ 45 mil por mês com vídeos para a Privacy e para o OnlyFans, as plataformas adultas, explorando um fetiche classificado pelo surfista Pedro Scooby como “maneiríssimo”: o beijo grego.

O atleta e ex-BBB falou abertamente sobre o assunto durante sua participação no programa Surubaum, de Gio Ewbank e Bruno Gagliasso, e virou notícia por conta da revelação: ” O ‘cunilíngua’ é bom demais, eu gosto. A linguadinha é maneirísssimo, pega assim de baixo”, disse ele, que é casado com a modelo Cintia Dicker.

Segundo a “prazeróloga” – como Danni é chamada na web -, a prática é a que oferece maior prazer anal e está entre as preferidas dos homens: “Muitos não falam que gostam por vergonha, acham que é algo que coloca a masculinidade à prova. Quando o assunto é prazer, não existe fronteiras… Muita gente tem curiosidade, esse é o fetiche mais pedido nas minhas plataformas”, revela.

Danni inclusive investe bastante no fetiche por conta dos pedidos de seus assinantes, incluindo famosos. “Tem um apresentador de TV famoso que é meu assinante que adora. Ele é casado, muito bem casado, diga-se de passagem, e sempre comenta nos meus vídeos de beijo grego, e não é só ele, não, muita gente gosta. Disparado, é o fetiche mais pedido. Tem muitos vídeos assim, é um sucesso”, avisa.

A criadora de conteúdo disse ainda que é procurada nas plataformas e nas redes sociais por pessoas que querem dicas para surpreender seus parceiros e parceiras.

“Sou especialista nesse assunto, então me procuram para saber como fazer, como satisfazer seus parceiros, e eu conto e mostro tudo de uma forma bem educativa (risos)”, diverte-se. “Boa parte dos meus assinantes gosta. Eles assinam e renovam todos os meses. Virei a rainha do beijo grego”, finaliza.