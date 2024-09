UVA Vila Azenha vence em 2 categorias do Futebol de Base

Aconteceram no sábado (07/09) as grandes finais do Torneio Regional de Futebol de Base 2024. O campeonato é uma realização da Prefeitura de Nova Odessa, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

A competição contou com aproximadamente 400 crianças e adolescentes de projetos sociais da cidade além de uma equipe convidada de Americana. O UVA (Unidos da Vila Azenha) foi campeão duas vezes, das categorias Sub-11 e Sub-17. São Manoel (Sub-13) e Meninos Brilhantes (Sub-15) também levaram troféus para casa.

Para o secretário-adjunto de Esportes e Lazer da Prefeitura, José Henrique de Carvalho, as finais foram “um verdadeiro sucesso”. “Depois de 10 anos voltamos com os torneios de base, facilitando ainda mais para os jogadores, pois não cobramos taxas de inscrições e os atletas ainda ganharam bolas e uniformes novos para os treinos. Estamos felizes por trazer de volta para a cidade um campeonato que emociona e que coloca os atletas cada vez mais inseridos no esporte. Agradeço todo o público presente que torceu e presenciou os jogos, torcendo pelas equipes”, afirmou.

O primeiro jogo das finais, da categoria Sub-11, foi para o time da Vila Azenha, que ganhou de 5×0 do time do São Manoel, equipe de Americana. Os futuros jogadores deram um show dentro do campo, mostrando toda a sua garra, determinação, coragem e talento com a bola.

No Sub-13, o jogo foi decidido nos pênaltis. Desta vez, o time do São Manoel ganhou de 5×3 do time dos Meninos Brilhantes. O time, convidado da cidade de Americana, mostrou que veio para ganhar. Já na categoria Sub-15, o jogo também foi decidido nos pênaltis. Os Meninos Brilhantes fizeram 7×6 contra o time do Juventude, que levou o segundo lugar na categoria.

Para finalizar, o time da Vila Azenha garantiu o seu segundo troféu desta final. No Sub-17, eles venceram de 3×0 o time do EC Real, servindo de inspiração para os “mais jovens” do campeonato, que também garantiram o primeiro troféu para o time.

Todo o campeonato foi custeado através de uma emenda parlamentar e todas as equipes ganharam uniformes e bolas, além do custo da arbitragem e das premiações. As equipes participantes de Nova Odessa foram Juventude, Vila Azenha, Meninos Brilhantes, EC Real e a equipe do São Manoel, que foi convidada representando o município de Americana.

De acordo com Wesley Rodrigues, que faz parte da equipe do Esporte na cidade, a presença de muitas famílias acompanhando os jogos foi muito importante. “É muito legal ver todas as famílias prestigiando todos os jogos do campeonato, isso mostra que o esporte movimentara a cidade, pois fazia mais de 10 anos que não tinha campeonato de futebol de base no município de Nova Odessa”, relatou.

ARTILHEIROS E EQUIPES MENOS VAZADAS

No Sub-11, o artilheiro foi o atleta Pedro Henrique Delgado, com 9 gols no campeonato. A equipe menos vazada foi a Vila Azenha, com 3 gols somente. Na categoria Sub-11, o artilheiro foi Kaike Santana, também com 9 gols. A equipe menos vazada foi o time dos Meninos Brilhante, com 3 gols apenas.

Já no Sub-15, Lucas Lemos foi o artilheiro da categoria, com 3 gols marcados. O time dos Meninos Brilhantes não sofreu nenhum gol na categoria. Finalizando no Sub-17, João Pedro Martins Silva e Carlos Eduardo Nascimento fizeram 4 gols cada. O time da Vila Azenha foi o menos vazado, com 5 gols.

