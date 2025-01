Fingiu estar armado, roubou comércio na Av da Amizade e acabou preso

Um indivíduo de 28 anos foi preso na noite desta quinta-feira, por volta das 22h, após roubar um estabelecimento comercial na Avenida da Amizade, em Americana.

Segundo a Polícia Militar, a equipe encontrava-se em patrulhamento quando, via COPOM, foi registrada a ocorrência de roubo a estabelecimento comercial na Avenida da Amizade. Um indivíduo, que fazia menção de estar armado, anunciou o roubo e roubou R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), fugindo a pé em direção ao bairro Parque Gramado.

Com as características do suspeito em posse, os policiais iniciaram diligências nas proximidades. Na Rua Júlio Justi, foi avistado um indivíduo com as mesmas características do autor, o qual demonstrou nervosismo ao perceber a viatura, virando-se e tentando esconder o rosto.

Diante da fundada suspeita, foi realizada a abordagem. O suspeito foi revistado, porém nada de ilícito foi encontrado em sua posse. Ao ser questionado sobre seus documentos de identificação, o indivíduo alegou não os possuir, informando que os havia perdido. O suspeito foi então encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde a vítima compareceu e o reconheceu como o autor do roubo.

Em decorrência do reconhecimento, foi dada voz de prisão em flagrante pelo crime de roubo a estabelecimento comercial, onde o criminoso permaneceu à disposição da Justiça.