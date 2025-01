Saiu 1o sorteio de carrão de Natal do shopping, veja quem levou

O morador de Nova Veneza é o grande ganhador do Fiat Pulse 0KM, sorteado na campanha de Natal do Shopping ParkCity Sumaré.

2025 não poderia começar melhor para o ajudante de manutenção Leonardo de Oliveira Pereira, 23 anos.

O sorteio pela Loteria Federal ocorreu nesta quarta-feira, dia 8, e a apuração do concurso 5931 foi realizada no dia seguinte – quinta-feira, 9/1. No mesmo dia, o contemplado aproveitou para visitar o shopping e conhecer o prêmio junto com os pais. Ainda surpreso com a premiação, o sortudo era só sorrisos ao receber as chaves do automóvel.

“Quando me ligaram para falar do sorteio, nem acreditei. Achei que fosse cobrança ou telemarketing. Mas quando falaram da campanha, lembrei que tinha feito o cadastro. Eu fiquei muito feliz, muito contente porque é a primeira vez que ganho algo tão valioso assim”, conta.

A campanha de Natal “5 Anos Iluminando Sonhos” foi realizada entre os dias 8 de novembro e 5 de janeiro. A cada R$ 250,00 em compras, os clientes que cadastraram o cupom fiscal na promoção receberam um número da sorte para concorrer ao carro zero quilômetro.

“Todas as ações que realizamos são planejadas para proporcionar as melhores e inesquecíveis experiências aos clientes. E esta campanha foi ainda mais especial porque celebrou os 5 anos do empreendimento. Nós, do Shopping ParkCity Sumaré, estamos imensamente felizes em presentear um morador da cidade”, comenta Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré.

Para Leila Dada, Coordenadora de Administração Geral da AD Shopping, o encerramento da campanha, com a entrega do Fiat Pulse 0KM, simboliza o sucesso e o compromisso do Shopping ParkCity Sumaré em oferecer ações que impulsionam o empreendimento e que estejam em sintonia com as expectativas dos clientes em vivenciar momentos únicos e marcantes.

Sobre o Shopping ParkCity Sumaré

O Shopping ParkCity Sumaré é o primeiro e único centro de compras da cidade e está localizado no melhor lugar de Sumaré, na Avenida Rebouças. Inaugurado em novembro de 2019 com todas as facilidades de acesso, o Shopping conta com um mix de lojas âncoras, megalojas e lojas satélites com uma ampla variedade de grifes feminina, masculina, jovem e infantil, além de acessórios, calçados, joias, presentes, e uma oferta completa de serviços.

O ParkCity Sumaré conta com uma unidade do Savegnago Supermercados, além de opções de lazer, cultura e gastronomia. Também possui cinco salas de cinema da Rede Cineflix com capacidade total para 500 pessoas e a Academia Inova, rede que está entre as melhores operações desta atividade.

