O futuro da Seleção. Quem é o próximo na fila para liderar o Brasil?

Apesar de Dorival Júnior ter sido escolhido pela CBF para comandar a seleção canarinha para o ciclo da copa do mundo de 2026, sabemos que existe um vai e vem grande na seleção brasileira, onde a mudança de técnico tende a refletir um pouco do que acontece no futebol brasileiro e sul-americano com a troca de técnicos. Assim, fica no imaginário popular de quem seria o próximo na fila para comandar a seleção?

Dessa forma, se você também é um ávido torcedor e espera que a seleção brasileira volte a jogar bem e ganhar títulos como Copa América, Copa das Confederações ou o tão sonhado hexa da copa do mundo, continue lendo este artigo para saber mais sobre as possibilidades.

Comando atual ou um novo técnico?

O clima na seleção não é dos melhores e todos sabemos disso. A instabilidade não é somente em relação a treinadores, como também na presidência, com nomes como Ronaldo Fênomeno se candidatando a posição que se abrirá em 2026. Com resultados ruins na Copa América, a não classificação para as olimpíadas e 22 anos sem ganhar uma copa do mundo, a seleção vai de mal a pior. No comando de Dorival Júnior, a equipe vem se recuperando nas eliminatórias da copa do mundo. No entanto, foram 14 jogos, com 6 vitórias, 6 empates e 1 derrota. Apesar de não parecer tão mal pelo número de derrotas, sabemos que o brasileiro cobra muito da seleção, principalmente por termos os melhores jogadores do mundo em diversas posições.

Assim, confira a seguir os nomes mais cotados para ser o próximo treinador da seleção brasileira a seguir.

Novos nomes na seleção?

Agora, vamos saber quem são os nomes mais cotados para assumir a seleção brasileira caso Dorival Júnior não venha a permanecer como mandante. Lembre-se que o atual técnico da seleção brasileira foi anunciado em janeiro do ano passado para o ciclo da copa do mundo de 2026, então permanece como treinador da seleção até a data. Mas caso ele caia, confira alguns dos possíveis nomes a comandar a seleção a seguir: