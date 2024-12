Queimaduras graves, hospitalizações e até mortes são consequências frequentes do uso inadequado de fogos de artifício nas festas de fim de ano no Brasil. Estima-se que cerca de 1 milhão de acidentes por queimaduras ocorram anualmente no país. Desse total, aproximadamente 100 mil vítimas buscam atendimento médico e cerca de 2,5 mil perdem a vida em decorrência das lesões.

Os fogos de artifício estão entre as principais causas desses acidentes durante o período de festas. Andrezza Silvano Barreto, enfermeira da Vuelo Pharma, alerta que a maioria dos acidentes acontece devido ao uso inadequado dos artefatos. “É preciso máxima atenção ao lidar com fogos de artifício. As queimaduras podem ser profundas, extremamente dolorosas e até fatais”.

Cuidado com fogos de artifício

Os dados destacam a urgência de conscientizar a população sobre os perigos e cuidados necessários. O aumento de acidentes sobrecarrega hospitais e unidades de saúde. Em épocas festivas, isso compromete o atendimento de outras emergências médicas.

Para evitar acidentes, é indispensável seguir as instruções do fabricante e nunca acender fogos fora do prazo de validade. Também é essencial evitar o consumo de álcool durante o manuseio, manter crianças e animais afastados e jamais reaproveitar fogos que falharam na primeira tentativa de disparo.

Em situações de queimaduras, a orientação é lavar a área afetada com água corrente e procurar atendimento médico em casos mais graves. “Evite cobrir a queimadura ou aplicar substâncias caseiras, como pasta de dente ou ervas, que podem agravar a lesão e dificultar a avaliação médica”, adverte a enfermeira.

Para queimaduras de segundo grau, que provocam bolhas e desprendimento da pele, Andrezza recomenda o uso de curativos à base de celulose, como a Membracel. “Esse produto nacional isola as terminações nervosas, aliviando a dor e acelerando a regeneração da pele”, explica. O curativo está disponível em farmácias e e-commerces.

E em casos de queimaduras graves, principalmente em crianças, que atingem uma grande extensão do corpo, a recomendação é acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) pelo telefone 192 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

