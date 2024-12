Uma moradora do bairro Vila Brasil, em Santa Bárbara d’Oeste comprou o bilhete premiado e levou R$595 mil em prêmios no Vida ação Limeira deste domingo. O valor corresponde aos prêmios: uma casa, um carro Fiat Toro e uma moto CB 300.

Mais notícias da cidade e região

Outros barbarense a também se deram bem no sorteio deste domingo no Vida Cap. Uma moradora do Jardim das Palmeiras levou pra casa R$ 50 mil, e outra, do bairro Dona Margarida, recebeu R$ 20 mil.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP

AMERICANA. Um bilhete comprado por um morador do Jardim Lizandra levou R$ 20 mil.